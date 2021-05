Bjørn Zebitz fylder 75 år. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Bjørn Zebitz fylder 75 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bjørn Zebitz fylder 75 år

Det Grønne Område - 12. maj 2021 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Navne En ildsjæl fylder halvrundt - nemlig 75 år 13. maj. Navnet er Bjørn Zebitz, og det dukker op i mange forskellige sammenhænge.

Fra 1970 arbejdede han sig op i graderne i flere forskellige firmaer inden for byggeri og kan se tilbage på en karriere, hvor der fire gange har stået administrerende direktør på visitkortet. Det sidste fuldtidsjob var som eksportdirektør for DEKO.

Med en videregående civilingeniøruddannelse i rygsækken samt en tilsvarende uddannelse inden for økonomi og marketing, har der været rift om ham på arbejdsmarkedet. For Bjørn Zebitz forstår sig både på teknikken og på salg og økonomi.

Fællesnævneren for Bjørn Zebitz' forskellige jobs har været ledelse og et skarpt internationalt fokus. Alle job har nemlig været i internationalt orienterede virksomheder, og undervejs har de også omfattet ansvar for datterselskaber i Bahrain, UK, Tyskland og en afdeling i Dubai. Salg har været kernen i alle virksomhederne og varerne har været skillevægssystemer, betonelementer og andre byggematerialer.

Dagene er stadig fyldt godt op. Aktuelt er Bjørn Zebitz formand i W.P. Miljø A/S, der gennem et Iværksætterselskab arbejder med at genintroducere en unik genbrugsbaseret byggeplade, som rummer alt det, der lige nu er fokus på omkring bæredygtighed og CO2 besparelser.

Han sidder desuden i bestyrelsen for nogle ejendomsselskaber samt en legatfond for civilingeniørstuderende og er aktivt medlem af det internationale udvalg i Science City i Lyngby.

Tidligere har både Entreprenørforeningen (nu Dansk Byggeri i DI), Betonelement foreningen, Træsektionen, Eksport sektionen og Ingeniørforeningen (IDA) i fagselskabet IDA Byg, gennem årene nydt godt af hans indsigt og forståelse for den danske byggebranche.

På trods af travle arbejdsdage har Bjørn Zebitz altid dyrket sit store netværk og været aktiv inden for frivilligt organisationsarbejde.

Han er således en ivrig rotarianer. Var i 2015/16 distriktsguvernør for det Rotary distrikt, med 60 klubber og 2.000 medlemmer, der omfatter Storkøbenhavn, Nordsjælland, Bornholm og Grønland.

I dag er han på sjette år formand for Rotarys Public image og PR arbejder i Danmark, og har for et år siden startet en helt ny international Rotary klub i Lyngby, ved siden af den, han er normalt medlem af.

Bjørn Zebitz holder sig normalt i form ved at svømme flere gange om ugen, dyrke gymnastik og cykle regelmæssigt. I Covid19 tiden er det dog kun cyklen og spadsereture, der er mulige.

Hans øvrige fritid ligner til gengæld de fleste andres, hvor familien og vennerne er i højsædet. Det samme er sommer i Gilleleje og de to årlige skirejser - som dog også er på hold lige nu.

Bjørn Zebitz er gift med jordemoder Bente Arabella Zebitz. Sammen har de to sønner og i alt fire børnebørn.