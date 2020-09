Bilmuseum i høring: Fra landbrugsmuseum til bilimportørens drøm

"På den gamle forsøgsgård renoverer vi hovedhuset og laver det om til café, der nok kommer til at fylde begge etager. Den kommer til at hedde Willys Diner, opkaldt efter min farfar Karl Wilhelm Bruun. Willy er en lidt frisk amerikanersering af Wilhelm," forklarer han, der i øvrigt også bringer rødderne ind i museumsdelen ved at kalde eventetagen for Caroline Amalie.

FAKTA Borgermøde

Kommunen afholder borgermøde om 'Forslag til Lokalplan 203 for Kongevejen 79 og Kongevejen 83-85A' mandag 28. september kl. 17-19 på Virum Gymnasium.

Den offentlige høring løber fra 28. august til 23. oktober 2020.

Man kan se mere om bilimportørense planer på hjemmesiden classiccarhouse.dk

"De kan ikke bruges til noget, så vi bygger dem op fra ny. I den ene bygger vi et superkøkken, der både kan lave mad til caféen, og til arrangementer på eventetagen. Der skal også være et kontor, hvor jeg blandt andet skal sidde. I den anden længe vil vi lave et værksted for børn, hvor de kan bygge en sæbekassebil og lære lidt om hvordan en motor fungerer. Endelige vil vi have et arbejdende værksted for klassiske biler, dog uden maler- og pladeafdeling," remser Anders Bruun op. Museet får også mulighed for at opbevare klassiske biler for private.'