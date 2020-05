Der bliver først fest for Billy Deleuran senere - på den anden side af coronakrisen.

Billy Deleuran fylder 90 år lørdag

Det Grønne Område - 08. maj 2020 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billy Deleuran, der den 9. maj fylder 90 år, kan se tilbage på et liv, hvor kærlighed til familien, flid, socialt og fagligt engagement samt nærvær må være de ord, der bedst betegner fødselaren.

Han blev født på Nørrebro, hvor forældrenes i både spejderbevægelsen og modstandsbevægelsen fik hans øjne op for, hvad frivilligt arbejde og socialt engagement kan føre med sig.

Selv deltog han lidt i modstandsbevægelsen, mens hans far var særdeles aktiv og blev arresteret af Gestapo.

Da Billy Deleuran og hustruen stiftede familie, flyttede de til Virum. Her boede de først i mange år ved Virum Torv og senere i et hus ved Frederiksdal.

Billy Deleuran var administrerende direktør for en større dansk rederivirksomhed og havde op til 200 rejsedage om året.

Alligevel havde han tid og overskud til at engagere i frivilligt arbejde ikke blot lokalt, men også i Himmel Ekspressen i Sydhavnen, hvor han som frivillig i 30 år hver anden torsdag nat tog direkte fra sit arbejde for at holde åbent for hjemløse til natlogi under trygge forhold.

Spejderbevægelsen og Sankt Georg Gilderne har også nydt godt af hans engement. Han har været fast deltager i den årlige Mølleåssejlads gennem de seneste godt 40 år og ikke mindst være meget aktiv i Lions.

For tre år siden mistede han sin livsledsager, og for et lille år siden flyttede han til Lystoftebakken i Brede, som han selv via sit arbejde for Lions var med til at få opført i 1977.

Her deltager han, når coronaen ikke raser, i alt, hvad der er af tilbud til de ældre.

Festen skulle have været fejret med den store familie, der foruden to døtre tæller syv børnebørn og otte oldebørn.

Men der bliver fest senere, lover hans døtre Chanet og Susan, der fortæller, at de prøver at tage ved lære af deres fars store engagement.

"Han har levet et langt liv i overensstemmelse mellem ønsket om at gøre en forskel og så vitterlig gøre det. Det prøver vi også at leve efter. Vi er foreningsmennesker og er aktive i andelsforeninger, regnskovsprojekter og alle steder, hvor man kan gøre noget," siger Chanet Deleuran.