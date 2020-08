Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Lundtoftes nye motionscenter åbnede med morgenmad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Lundtoftes nye motionscenter åbnede med morgenmad

Fitness World er åbnet på Lundtoftegårdsvej.

Det Grønne Område - 12. august 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag 10. august klokken 05.00 slog Fitness World dørene op til et helt nyt center på Lundtoftegårdsvej 12 i Kongens Lyngby. I spidsen for det nye center står Line Skorstengaard Larsen, der glæder sig over at kunne byde medlemmerne velkommen i det spritnye center,

"Vi kunne slet ikke vente med at slå dørene op for de mange lokale fitnessglade mennesker. Fra morgenstunden blev der serveret god, sund morgenmad, som en god base til dagens træning," fortæller Line Skorstengaard Larsen, der er altså er chef for det nye center.

Det nye center i Lyngby er Fitness World's center nummer 174 i Danmark og nummer to i Lyngby. Maskiner, frivægte og personlige trænere fordelt på 1.250 kvm. Det liver også her på den nye adresse at Fitness World tester et helt nyt holdkoncept, fortæller de i deres pressemeddelelse.

"Vi kommer til at tilbyde et helt nyt holdkoncept som den allerførste Fitness World i Danmark. PowerZone er en blanding af både styrke, cardio og funktionel træning, hvor vi garanterer, at man virkelig får trænet hele kroppen igennem. Det bliver meget spændende og vil foregå i et helt nyt setup med lys og lyd. Det glæder vi os meget til at præsentere, og man kan godt glæde sig," siger Line Skorstengaard Larsen.

Åbning blev udskudt Det nye Fitness World center i Lyngby skulle efter planen have været åbnet i slutningen af april, men åbningen blev udskudt, da coronavirussen lukkede Danmark ned. Line Skorstengaard Larsen og resten af centeret har dog brugt tiden på at gøre centret endnu bedre.

"Selv om vi har måtte vente et par måneder på åbningen, så har det givet os en god mulighed for lige at kræse en smule ekstra om centret og forbedre det med de sidste 10 procent. Det håber vi, at vores medlemmer kan mærke, når de træder ind," siger Line Skorstengaard Larsen.