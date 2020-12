Billedserie - Cornelius K kan det dér med at jule igennem: Har igen i år det flotteste julevindue

Se billedserie Indehaver Annette Holmstrøm, Tina Bech, Daniel Back og elev Louise Schmidt foran ?Årets Flotteste Julevindue? 2020 hos Cornelius K Optik.

Coronaen har ikke bremset butikkernes lyst til at sprede julehygge bag deres facader, viste handelsforeningens konkurrence.

Det Grønne Område - 16. december 2020 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Der var nostalgi. Knald på farverne - og ikke mindst grise og humor. Derfor løb Cornelius K, optiker i Lyngby Storcenter, for andet år i træk med førstepræmien i Lyngby Handelsforenings store julevindues-konkurrence.

Det er borgerne, kunderne i byen, som har stemt og som på den måde har talt. Det har de også gjort ved hjælp af kommentarer. Nogle af dem lyder sådan her:

"Super flotte og klare farver, der lyser op, bringer glæde og godt humør i den mørke Corona tid."

"Farverigt, nostalgisk og med humor i form af grisebasserne."

"Vinduet indbyder til, at man bliver nødt til at stoppe op og kigge på den flotte juleudstilling."

"Man kan ikke undgå at komme i julestemning og blive helt nostalgisk af de fine detaljer."

Annette Holmstrøm, der ejer Cornelius K Optik sammen med Daniel Back, er utrolig glade for at vinde titlen "Årets Flotteste Julevindue".

"Det er en ære, igen i år, at blive kåret til Årets Flotteste Julevindue af kunderne," siger hun:

"Vi er utrolig glade for alle de stemmer, vi har fået. Det varmer rigtig meget, og så er det fantastisk at vide, at vinduet har virket efter hensigten. Tanken bag de farverige pakker var netop at lyse op i en ellers mørk tid, og det har tilsyneladende haft en indvirkning på kunderne."

Knald på farverne Det er optikværtinde Tina Bech, der står bag både ideen og udsmykningen af det flotte vindue.Hun har pyntet vinduer i mange år, da hende og hendes mand tidligere har haft et dekorationsfirma.

Inspirationen kom faktisk fra neglelak, da Tina Bech en dag for noget tid tilbage sad og lakerede negle og tænkte, at der skal knald på farverne for at skabe noget lys og godt humør i en trist tid. Den tankegang blev overført til julevinduet.

"Det skulle lyse op, og så fik jeg ideen med pakkerne i pink papir med orange og lyserøde bånd og med matchende julekugler. Grisene skulle tilføje vinduet lidt humor, men også nostalgi, da grisen jo i høj grad også er et symbol for julen i form af f.eks. marcipangrise," fortæller Tina Bech.

Engle, dådyr og julemænd Cornelius K blev årets vinder. Men også flere af byens andre julevinduer fik mange stemmer med vejen. Magasin fik en andenplads med deres flotte vindue med store pakker og festtøj, et vindue, der indbyder til hygge, lys og varme. Årets 3. plads gik til Røde Kors, hvor det i høj grad blev bemærket, af kunderne, at de fine engle i vinduet er hjemmelavet af frivillige i en julestue til glæde for andre. I tæt opløb med Røde Kors kom guldsmed Blaesild & Ring med deres stilfulde vindue med dådyr og grankoglejuletræer.

Men også butikker som Lysmesteren, Illums Bolighus og Imerco fik flere stemmer med på vejen.

Der er stadig tid til at nyde "Årets Flotteste Julevindue". Så kig forbi Cornelius K Optik på Klampenborgvej - men kig også forbi byens mange andre flotte julevinduer på vejen og kom i ægte julestemning.