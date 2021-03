Billedserie: Ærgrelse i Lyngby Boldklub over ikke at kunne fejre jubilæet på dagen

Utallige arrangementer var arrangeret, men corona satte en stopper for den store runde fejring, som er blevet udskudt til efteråret.

I dag er det Lyngby Boldklubs fødselsdag og endda en rund en af slagsen, for De Kongeblå fylder nemlig 100 år.

Det er ikke det sjoveste at fylde 100 år i en coronatid, lyder meldingen fra den professionelle afdeling af klubben, den, der driver superligaholdet.

Udskydelsen af fejringen ærgrer adm. direktør, Andreas Byder:

"Jeg ærgrer mig over, at det lige præcis er i år vi fejrer 100 år, for vi havde så mange fede arrangementer planlagt. Alt fra Fodbold-Le Mans, hvor vi spiller en kamp i 24 timer i streg, til koryfækampe til Lyngby-pølsemesterskaberne og meget mere, som er gået i vasken, fordi vi ikke kan samle mennesker," fortæller Andreas Byder, og fortsætter:

"Vores 100-årige historie byder på rigtigt mange op- og nedture, som har gjort os til den, vi er. Vi er inde i en fed æra, hvor vi har fået styr på baglandet i klubben, og vi netop har lanceret en treårsplan, hvor vi skal gå fra turnaround til stabilitet. Udover fødselsdagen sker der rigtigt meget spændende herude på Lundtoftevej," afslutter han.

Lyngby Boldklub blev grundlagt 30. marts 1921, og har vundet det danske mesterskab to gange; hhv. i 1983 og 1992. Klubben er blevet pokalmestre af tre omgange, nemlig i 1984, 1985 og 1990.