Billedreportage: Ud i sneen, mens den var her

Der er nogle fordele ved at arbejde hjemme. En del familier havde onsdage morgen valgt at benytte sig af nattens snevejr og fundet kælken frem. Og meget tyder på, at man skal skynde sig, for i følge DMI kan nedbøren godt slå om i regn i løbet af dagen.