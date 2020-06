?Jes Fomsgaard er tegner - stort set lige meget hvad han laver. Han har en kontrakt med tegningens væsen, det er dens lidenskab, der driver han undersøgelser ned i detaljen og driver dem op på omgangshøjde med arkitektur og ekspedition,? har professor på arkitektskolen, Kunstakademiet Carsten Thau og museumsdirektør for Louisiana Poul Erik Tøjner blandt andet udtalt.

Billedkunstneren Jes Fomsgaard udstiller i Portnerboligen

udstilling Så er også Portnerboligen ved Sophienholm klar til at åbne for publikum, og Lyngby Kunstforenings første udstilling efter nedlukningen er med den internationalt anerkendte billedkunstner Jes Fomsgaard.

Han er repræsenteret på bl.a. Statens Museum for Kunst, Museum of Modern Art, Aalborg, Kunstmuseet Trapholt, Rostock Kunsthalle og Port of History Museum, Philadelphia, USA.