JChristian Jensen udstiller malerier af netværk i mange former. Pressefoto

Billedkunstner og netværker udstiler i Portnerboligen

Net, som ligger over, under eller mellem hinanden - som gitter, sprosser, perforation eller geometrisk mønster. Nogle er tydelige at se, andre gemmer sig og træder først frem efter nogen betragtning. jesl