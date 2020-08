Billedeserie: 23 skolevejsprojekter op af syltekrukken

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at forlænge levetiden for 'Skolevejsprojekt 2017-2020 med to år. I de forløbne tre år er kun tre af 23 prioriterede projekter nået længere end til analysen. Politikerne vil nu søge at skaffe penge til projekterne via budgetterne. Vi giver et overblik over de ellers ikke særligt prioriterede projekter i prioriteret rækkefølge.