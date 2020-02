Billeder: 24-årig kørte ind i autoværnet på Helsingørmotorvejen - blev bagefter påkørt

En 24-årig mand fra Helsingør og en 34-årig mand fra København var tirsdag aften involveret i et uheld på Helsingørmotorvejen

På Helsingørmotorvejen i sydgående retning skete der tirsdag kl. 21.05 et færdselsuheld kort før tilkørsel 15. Her mistede en 24-årig mandlig bilist fra Helsingør herredømmet over sin bil pga. glat føre og hagl og påkørte derved autoværnet.