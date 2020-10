?Det er vigtigt for mig, at jeg får fremhævet det smukke i den enkelte,? siger Bibi Zeuten, der har åbnet Salon Smuk på Grønnevej i Virum.

Det er en gave, at kunne sige som Bibi Zeuten, at man hver dag går glad hjem fra arbejde, fordi man ved, at man har gjort noget godt for andre

Af Pernille Borenhoff

"Mit arbejde er min hobby. Jeg elsker det. Og jeg synes også, at jeg er rigtig god til det. Kan man godt sige det?"

Jo, Bibi, det kan man godt sige. Hvorfor ikke fortælle, at man er god til noget?

Bibi Zeuten åbnede i sommer sin egen frisørsalon på Grønnevej i Virum. Men hun er bestemt ikke noget ukendt ansigt i lokalområdet.

I 10 år var hun frisør på Geels Plads, og efter at have været hjemme et par år samt et par år i både Zimbabwe og Spanien vendte hun tilbage til Virum. I 12 år var hun hos Jeanet Deuleran på Frederiksdalsvej.

"Nogle af mine kunder har jeg haft i 25 år," siger hun.

Bibi Zeuten fortæller, at hun altid sætter kunden i fokuks, og at hun som både frisør og stylist er god til at rådgive kunderne om, hvad der klæder dem bedst. Både i forhold til hår, tøj og make up.

"Fordi det er moderne med asymetrisk hår, så er det jo ikke sikkert, at det er lige dét, der klæder kunden," siger hun.

Bibi Zeuten har indrettet salonen, så den i vid udstrækning ligner et privat hjem. Her er kunst på væggene, planter og levende lys.

Og så er der ro. "Jeg har mange erhvervskvinder, der har brug for at komme et sted, hvor de kan slappe af. Bag vaskepladsen har jeg et stillerum, hvor man kan sidde for sig selv og arbejde, mens man fx er ved at blive farvet," siger hun og understreger, at alle farver er uden amoniak og andre skadelige stoffer.

Kunderne bliver forkælet med kaffe, chokolade, og hun byder også gerne på et glas vin.

"Min salon skal være et sted, hvor der er ro og god stemning," siger hun.

Bibi Zeuten har fem stole, og kun kunne godt tænke sig en eller to kollegaer, der ville havde lyst til at leje sig ind hos hende.

Salon Smuk har åbent mandag til fredag fra kl 10-18.30.