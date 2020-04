Se billedserie Henrik Hagstrøm er filialdirektør i Danske Bank i Lyngby. Privatfoto

Bevilget kriseovertræk på telefonen

Danske Banks medarbejdere i Lyngby rådgiver kunderne via hjemmetelefonen

Det Grønne Område - 05. april 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste af Danske Banks medarbejdere i afdelingen i Lyngby arbejder i øjeblikket hjemmefra. Helt præcist 19 medarbejdere rådgiver kunder via online- eller telefonmøder.

"Lige nu er situationen selvfølgelig præget af, at flere af vores kunder befinder sig i en helt ekstraordinær situation på grund af COVID-19. Vi er klar til at støtte dem og har i øjeblikket en individuel snak med flere om deres konkrete behov," siger Henrik Hagstrøm, der er filialdirektør i Danske Bank i Lyngby.

Han fortæller om kriseramte kunder, der for eksempel kan få et bevilget overtræk, måske udnytte afdragsfrihed eller på anden vis få hjælp til at komme igennem de kommende måneder bedst muligt. Ifølge Henrik Hagstrøm vil de konkrete muligheder og løsninger naturligvis afhænge af den enkelte kundes situation.

"Vi vil gøre alt for at hjælpe og rådgive vores kunder bedst muligt i denne usædvanlige tid. Og jeg kan kun opfordre vores kunder til at tage kontakt til os om deres konkrete behov, så kigger vi sammen på mulighederne," siger Henrik Hagstrøm.

Også åbent i butikken

Ud over de hjemmearbejdende rådgivere er Danske Bank i Lyngby en af de kun 12 filialer, der fortsat har åbent for kasseekspedition.

"I vores afdeling holder vi fortsat åbent for de allermest nødvendige ekspeditioner i denne tid. Vi følger myndighedernes retningslinjer nøje, og vi tager selvfølgelig vores forholdsregler og lukker for eksempel kun få kunder ind ad gangen," siger Henrik Hagstrøm.

Banken har også åbnet for en række nye muligheder, for eksempel kan kunder ekstraordinært give fuldmagt til pårørende, der så kan hjælpe med at ordne økonomien fra deres egen mobil- eller netbank. Kunder, der har behov for at betale girokort, kan også bruge Danske Banks kuvertløsning, hvor man får tilsendt kuverter af banken.

fsp