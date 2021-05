Artiklen: Betalte med falske sedler: Politiet efterlyser to mænd

Tirsdag registrerede Nordsjællands Politi to episoder, hvor der blev betalt med falske 500-kronesedler.

På Nordsjællands Politis døgnrapport kan man læse, at der to steder i Kgs. Lyngby tirsdag blev betalt med falske 500-kronesedler.

Første episode fandt sted i Rådhus Kiosken klokken 13.35. En mand betalte med en 500-kroneseddel, men efter han havde forladt forretningen, blev kassemedarbejderen opmærksom på, at pengesedlen ikke rigtig matchede i størrelse og farve med en anden 500-kroneseddel og kontaktede derfor politiet for at anmelde pengefalsk.