Beboerne på de fleste plejecentre kan nu igen glæde sig over, at de kan få besøg af pårørende. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Besøgsrestriktioner ophævet på alle plejecentre undtagen ét: Se, hvilke regler der fortsat gælder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøgsrestriktioner ophævet på alle plejecentre undtagen ét: Se, hvilke regler der fortsat gælder

Beboerne på de fleste plejecentre kan nu glæde sig over, at de igen kan få besøg. Der er dog fortsat regler, der skal overholdes, påpeger kommunen.

Det Grønne Område - 02. marts 2021 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte 25. februar, at de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, undtaget Plejecenter Baunehøj, er ophævet. Derfor er der nu adgang for besøgende på plejecentrene uden restriktioner. Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune på dens hjemmeside.

Årsagen til, at Plejecenter Baunehøj fortsat er omfattet af besøgsrestriktioner er, at beboerne endnu ikke er færdigvaccinerede. De sidste vaccinationer fandt sted i søndags, og kommunen forventer, at besøgsrestriktionerne vil blive ophævet 7 dage efter.

Selv om besøgsrestriktionerne er ophævet, skal besøg på både indendørs- og udendørsarealer gennemføres på en forsvarlig måde ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Disse regler gælder Indendørsbesøg gennemføres som udgangspunkt i borgerens bolig, hvis det er muligt at holde passende afstand til andre. Hvis borgerens bolig kan tilgås gennem en terrassedør, skal denne adgangsvej så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.

Besøg kan også foregå i besøgslokale, og i så fald skal der aftales tid til dette med plejecenterets ledelse.

Besøg på indendørs fællesarealer kan kun ske ved aftale med plejecenterets ledelse, og hvis der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring.

Besøgende skal respektere Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse af smitte, herunder:

Vaske hænder med vand og sæbe eller afspritte hænder ved ankomst og efter besøget. Der er håndsprit tilgængeligt ved indgangen eller i boligen og på stuen.

Så vidt muligt holdes to meters afstand mellem borgeren og pårørende ud fra et forsigtighedsprincip. Det betyder, at fysisk kontakt bør undgås, men hvis det ikke er muligt, bør man gøre det kortvarigt og udføre håndhygiejne efter kontakten.

Bære mundbind/visir ved besøg i bolig/besøgsrum, hvis man ikke kan holde to meters afstand.

Undgå at røre ved for mange genstande og overflader under besøg med henblik på at mindske kontaktflader.

Luft ud under og efter besøg.

Det er et lovkrav, at der skal bæres mundbind/visir på alle fællesområder.

Kommunen opfordrer til at holde sig løbende orienteret på dens hjemmesider om eventuelle ændringer, og hvis man er i tvivl om noget, er man velkomne til at rette henvendelse til personalet eller ledelsen.