Bente Kristensen håber, at hjemmeplejen fremover skal bruge visir, så hun igen kan hjælpe sin hjemmeplejer med de huslige opgaver og nyde deres tid sammen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Bente er forvist til sin altan, når hjemmehjælpen kommer: 'Brug visir,' lyder hendes opfordring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bente er forvist til sin altan, når hjemmehjælpen kommer: 'Brug visir,' lyder hendes opfordring

Samarbejdet og samværet med sin hjemmehjælper er en fornøjelse for Bente Kristensen, som pga. smittefare nu er henvist til sin altan, når hjemmehjælperen kommer hver 14. dag. Hun har kontaktet Søren Brostrøm i håb om, at hjemmeplejen fremover skal bruge visir.

Det Grønne Område - 01. juni 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere normale tider hjælper Bente Kristensen gladeligt sin hjemmehjælper, når hun hver 14. dag kommer forbi lejligheden på Abildgaardsvej i Virum. Bente Kristensen er vild med sin hjemmehjælper og det samvær, de havde sammen, inden coronakrisen ændrede hverdagen.

"Jeg er meget glad for det, hun laver. Hun plejede altid at få en kop kaffe. Så tog hun en mundfuld engang imellem, for de har så travlt, at hun ikke nåede at sidde ned," fortæller hun.

"Vi bliver af kommunen opfordret til at hjælpe til. Det er fint nok, og det gør jeg også. Det er en form for samarbejde. Men så kan man ikke have to meter mellem os," siger hun.

Så den rutine er ændret, og det finder Bente Kristensen beklageligt.

"Jeg tænker på, at jeg ikke kan være bekendt, at hun bare kommer, arbejder og går. Hun får heller ikke sin kaffe. Der er ting, vi plejede at gøre sammen, som vi ikke får gjort. Og det er synd, at hun er reduceret til en, der bare kommer, arbejder og går," siger hun.

Henvist til altanen For når hjemmehjælperen kommer forbi, går Bente Kristensen frivilligt ud på sin altan. I to måneder havde hun helt frabedt sig at få hjælp fra hjemmeplejen pga. smittefaren.

"Min intuition sagde, at jeg ikke skulle være i rum med hende af frygt for smittefaren. Jeg ved, hvornår hun kommer. Hun ved godt, at vi skal være på afstand. Så jeg går ud på altanen med overtøj. Og så åbner hun døren, hvis hun skal spørge om noget. Men jeg taler kun med hende, når jeg åbner døren for hende, og når hun går," siger Bente Kristensen og fortæller, at den frivillige isolation er krævende.

"Det er da trist. Meget trist. Men jeg er utroligt glad for mine elektroniske midler og taknemmelig for at få bragt mad," siger hun.

Souschef i Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for Sundhed og Omsorg, Elisabeth Millang, fortæller, at Bente Kristensen og andre desværre må indstille sig på, at sådan er deres situation lige nu.

FAKTA Retningslinjerne

Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinjer for brug af værnemidler og hygiejniske forholdsregler deler sig i to spor:



- Borgere uden symptomer

- Borgere under mistanke for at have corona og borgere med konstateret corona.



Retningslinjerne lægger sig op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. God håndhygiejne, rengøring og afstand er fortsat de vigtigste elementer i at hindre smittespredning mellem personer uden symptomer på corona i forbindelse med kontakt med og pleje af alle borgere.

I hjem med borgere uden symptomer på corona overholdes fortsat de almindelige hygiejniske principper, og såfremt opgaver kan udføres med afstand på mere end to meter, er der ikke krav om brug af værnemidler. Det anbefales som eneste foranstaltninger at rengøre kontaktflader, og at plejepersonalet holder to meters afstand til borger og eventuelt pårørende.

Hvis der udføres opgaver, hvor der er under to meters afstand til borger uden symptomer på corona, anvendes visir.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger står beskrevet, at der skal holdes en-to meters afstand. l Lyngby-Taarbæk Kommune har man ud fra et forsigtighedsprincip valgt, at medarbejderne anvender visir ved udførsel af plejeopgaver med mindre end to meters afstand.

I hjem med borgere med mistanke om corona eller bekræftet corona er der udarbejdet særlige beskrivelser af retningslinjer for medarbejdernes arbejdsgange og brug af værnemidler.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinjer for brug af værnemidler og hygiejniske forholdsregler deler sig i to spor:- Borgere uden symptomer- Borgere under mistanke for at have corona og borgere med konstateret corona. "I den nuværende situation vil samværet med medarbejderne være anderledes end vanligt, da medarbejderne skal holde en afstand på minimum to meters afstand til borgere og pårørende. Vores medarbejdere er nøje instrueret i at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området, og her er afstand til borgere og pårørende en helt afgørende faktor for at forhindre spredning af smitte. Vores medarbejdere gør alt, hvad de kan for at fastholde de gode relationer og det gode samvær på trods af dette. Jeg kan sagtens forstå, at det skaber afsavn i forhold til den tidligere hverdag, men det er desværre de restriktioner, som vi alle er pålagt i øjeblikket," siger hun.

Skrev til Søren Brostrøm Bente Kristensen så dog gerne, at hjemmeplejen begyndte at bruge visir, så det gode samarbejde og samværet kan genoptages, og hun ikke er forvist til sin altan. Det har blandt andet fået hende til at sende en mail til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm:

"Vi er pensionister over 80 år, der i mere end to måneder har været i frivillig karantæne i hver vort hjem her i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det føles rystende, at hjemmehjælpen kommer i vort hjem uden visir eller lignende, og af den grund sidder jeg og naboer på hver vor altan, når vi får gjort rent," skriver hun og slutter:

"Kan Sundhedsstyrelsen ikke vedtage, at hjemmehjælpere, der kommer i borgeres hjem, skal bære visir. Et visir kan bruges gang på gang. Det kræver altså kun én klud, husholdningssprit og ét minut. Please, pas på os gamle, der holder meget af vore hjem og er nødt til at føle tryghed her - og ønsker at leve lidt endnu."

Elisabeth Millang understreger dog, at Lyngby-Taarbæk Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

"Kommunen følger naturligvis de retningslinjer, som udmeldes fra Sundhedsmyndighederne. Visir er et værnemiddel, som kun skal benyttes, når medarbejderen har tæt ansigt til ansigt-kontakt med en borger i længere tid, for eksempel under udførelse af personlig hygiejne. Derfor skal medarbejderne ikke bære visir, når de kommer for at yde praktisk hjælp i hjemmene," siger hun.

Og så længe retningslinjerne er, som de er, fortsætter Bente Kristensen med at søge ud på sin altan, når hjemmehjælperen kommer på besøg.