Bellevue er ikke længere at betegne som et corona-hotspot, oplyser Nordsjællands Politi. Arkivfoto

Bellevue er ikke længere corona-hotspot: 'Borgerne har udvist stor forståelse'

I Nordsjællands Politikreds er der ikke længere nogen corona-hotspots. Hvis det bliver nødvendigt, kan de dog genindføres, advarer Nordsjællands Politi

Det Grønne Område - 27. maj 2020 kl. 15:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra tirsdag var Bellevue ikke længere et såkaldt corona-hotspot. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet udpegede 24. april blandt andet Bellevue som hotspot. Det betød, at Nordsjællands Politi har haft særlig fokus på området for at være på forkant med for store forsamlinger samt risiko for spredning af coronavirus.

"Vi har oplevet, at borgerne har udvist stor forståelse for retningslinjerne og har taget budskaberne til sig. Siden de to områder blev udpeget som hotspots, har vi ikke set sammenstimlen af nævneværdig grad på hverken Rungsted Havn eller Bellevue, og derfor er de ikke længere definerede som hotspots. Det betyder, at vi drosler ned for vores indsats de to steder, men det betyder ikke, at samfundets generelle retningslinjer om afstand og størrelser på forsamlinger ikke længere gælder," siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen i en pressemeddelelse.

Kan blive genindført Selv om Bellevue ikke længere er hotspots, har Nordsjællands Politi fortsat et forhøjet coronaberedskab døgnet rundt.

"Vi er parate til at genindføre områderne som hotspots, ligesom vi også er klar til at uddele bøder, hvis nogen overtræder de fælles corona-spilleregler, der stadig gælder i hele samfundet. Vi tror og håber dog på, at det ikke bliver nødvendigt, for der bliver overordnet set udvist stor grad af omtanke, og folk har været gode til at finde andre steder at nyde solen, hvis der har været for mange mennesker på deres planlagte destination. Det må meget gerne fortsætte sådan, også nu når vejret ser ud til at blive mere solrigt," siger Søren Thomassen.

Efter Bellevue og Rungsted Havn ikke længere er definerede som hotspots, er der på nuværende tidspunkt ikke nogen hotspots i Nordsjællands politikreds.