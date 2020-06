Send til din ven. X Artiklen: Bekymringer i rækkehusene: Det slår revner i husene langs letbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymringer i rækkehusene: Det slår revner i husene langs letbanen

Anlægsarbejde har konsekvenser for boligforening på Lyngbygårdsvej

Det Grønne Område - 24. juni 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man egentlig, når huset slår revner? Det spørgsmål er aktuelt for beboerne i rækkehusene på Lyngbygårdsvej. De 13 lejemål, der vender ryggen ud mod Klampenborgvej, har på det seneste været udsat for gravearbejde, der går forud for anlægget af letbanen. Det har blandt andet betydet, at der efterfølgende er fundet revner i skalmuren.

"Samtidig giver husene sig. Der kommer nogle høje smæld fra vindueshullerne i taget, der lyder som spændinger, der bliver udløst," fortæller en bekymret beboer, Helle Hanne Jensen, som også er boligformand for AKB-afdelingen Fortunen Midtbyen.

"Jeg har aldrig tidligere i de 11 år, jeg har boet her, oplevet noget lignende. Og lydene, har jeg senere fået at vide, er i alle foreningens huse langs Klampenborgvej. Der har været gravet ud, dybt og meget tæt på vores mur, fordi Lyngby-Taarbæk Forsyning har flyttet rør i forbindelse med forberedelserne til anlægget af letbanen," fortæller hun. Smældende er dog heldigvis tilsyneladende holdt op igen, hvilket kunne tyde på, at husene har sat sig igen.

Letbanen peger på ledningsejere Fra letbanens side fortæller man, at der sådan set ikke findes en manual, man som husejer kan gå ud fra, hvis man oplever skader på sit hus på grund af anlægsarbejde til letbanen.

'Generelt har vi underrettet naboerne langs hele linjen om at kontakte med spørgsmål af enhver art relateret til letbane-byggeriet,' skriver Kåre Møller Madsen, der er pressekoordinator i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane til Det Grønne Område. Han oplyser, at der har ikke været et specifikt fokus på sætningsskader, og at letbanen ham bekendt ikke er blevet kontaktet af naboer, der har oplevet den slags skader.

Men han peger på, at det forberedende anlægsarbejde udføres af lokale ledningsejere, som kan have haft dialog med naboerne.

Det kommer til at ske for situationen i boligforeningen på Lyngbygårdsvej. Helle Hanne Jensen har sendt sine observationer videre til forsyningen og lader ellers boligselskabet tage sig af den videre behandling.

Flere bekymringer Men for beboerne er de nye skader blot endnu en bekymring i en lang række af bekymringer, som letbanen skaber i rækkehusene.

"Kommunen anviser selv en del af boligerne her som handicapboliger og her bor flere svagelige, som har det hårdt med arbejdet lige uden for vinduerne og det bliver nok ikke bedre, når først togene kører. Godt nok støjer letbanen mindre end Klampenborgvej, men det er når den kører. Der skal være en station lige her for enden af bebyggelsen, så der bliver også bremse- og startlyd fra toget. Og stationen vil vel også trække flere mennesker til området foran vores huse. Vi har bedt kommunen om et støjhegn, men har fået det svar, at vi må vente, til banen er der," remser hun op.

Letbanen tæt på Og tilbage til de nye skader på husene, der måske ikke er så alvorlige nu, men som kan udvikle sig.

"Det kan gå både den ene og den anden vej, har jeg fået at vide af en byggesagkyndig, hun siger, at der skal holdes øje med revnerne. Letbanen kommer meget tæt på vores huse, når den drejer ind over tankstationen for at fortsætte ad Lundtoftegårdsvej. Det svingende tog skaber ekstra vibrationer i skinnerne og over at det i det hele taget kører så tæt på, og hvordan det kommer til at påvirke husene ved jeg ikke, men jeg er bekymret," slutter Helle Hanne Jensen.