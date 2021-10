Arkivfoto

Bekymring for de udsatte børn: 'I værste fald kommer børnene i mistrivsel og får skolevægring'

Omstillinger er ikke gået som håbet, effekt af omstillinger er udskudt til næste år, og antallet af udsatte børn er steget. Hvordan harmonerer det med stadig færre penge til et presset område, spørger flere skolebestyrelser.

Det Grønne Område - 09. oktober 2021 kl. 16:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Før vedtagelsen af budgettet sidste år blev det besluttet, at der skulle gennemføres en omstilling af det specialiserede børneområde. Det skulle både spare kommunen penge og løfte kvaliteten. Forældre til udsatte børn udtrykte bekymring over, hvilke konsekvenser det ville få, da området i forvejen var hårdt presset. Kommunen måtte tidligere på året meddele, at der først ville opnås besparelser næste år. Og en række skoler udtrykker nu i høringssvar til årets budget bekymring for, om omstillingerne får den ønskede effekt, og for at der nu er færre penge til et fortsat presset område. ”Der er en del utilfredse forældre i kommunen, og man ser bekymret til, at der nu bliver endnu færre penge til området,” siger skolebestyrelsesformand for Sorgenfriskolen, Anna Wahl, til Det Grønne Område. Eller som man skrev i sit høringssvar: ”Vores overordnede ønske er stadig at få sat højere ambitioner på børneområdet. Et budget, der giver plads til at udvikle frem for at køre på grænsen af, hvad der er fagligt ansvarligt.” Budgettet for 2021 og 2022 blev vedtaget sidste år. Budgettet for 2022 skal dog endeligt vedtages 7. oktober, fordi befolknings- og skattegrundlaget ændrer sig, og dermed også budgettets forudsætninger. Det berører blandt andet det specialiserede børneområde.

Hænger ikke sammen Corona har været medvirkende årsag til udskydelsen af besparelserne. Samtidig har pandemien øget antallet af udsatte børn. ”Vi ser det, som at man fra kommunens side ønsker besparelser på området, samtidig med at man anerkender, at COVID-19 har øget antallet af de udsatte børn. Det hænger ikke sammen,” skriver Sorgenfriskolen.

Kongevejens Skole, Taarbæk Skole og Lundtofte Skoles udtrykker samme forundring. Skolebestyrelsen på sidstnævnte skriver: ”Bestyrelsen opfordrer til, at der økonomisk støttes op om omstillingsprojekterne på specialområdet, da der er behov for store investeringer, for at de kan lykkedes. Hvis der ikke tildeles nok ressourcer, vil projekterne ikke lykkedes, og resultatet af omstillingen blive den spareøvelse, som vi frygtede, og det vil have negative effekter for de svageste børn i vores kommune.”

Mistrivsel og skolevægring Anna Wahl fortæller, at færre penge til området giver lærere og pædagoger mindre tid til børnene. Mindre tid til børnene kan give flere konflikter. Og flere konflikter kan give dårligere trivsel. ”I værste fald kommer børnene i mistrivsel og får decideret skolevægring. Det er desværre en generel tendens på området i øjeblikket,” siger hun til Det Grønne Område og fortsætter: ”Børneområdet er ikke dér, hvor man kan spare. Hverken daginstitutionerne eller skolerne. Det er en virkelig god investering med en god skolestart. Ellers følger det dem hele vejen op gennem deres skoleliv. Og vi kommer til at betale i den anden ende med utilpassede unge i allerværste fald. Og vi får børn, der ikke får lov at finde sig selv,” siger hun. Skolebestyrelserne på Sorgenfriskolen, Lundtofte Skole, Kongevejens Skole, Taarbæk Skole, Virum Skole, Lindegårdsskolen og Engelsborgskolen har i deres høringssvar alle udtrykt bekymring for planerne for det specialiserede børneområde.

Borgmester afviser besparelser Borgmester Sofia Osmani afviser, at der spares på området, og påpeger, at Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste fire år har brugt stadig flere penge på specialundervisning og udsatte børn. “Ser man på det samlede budget for specialundervisning og udsatte børn er budgetterne i denne valgperiode steget betragteligt. Der er således ikke tale om en budgetreduktion, hvis man ser på budgettet samlet set over perioden. De omstillinger, der giver en reduktioner over årene, bliver mere end modsvaret af de opjusteringer, der samtidig er foretaget af budgetterne,” siger hun til Det Grønne Område. Borgmesteren henviser til et notat fra forvaltningen. Her kan man se, at budgettet er steget fra 130,3 mio. kr. i 2019 til 172,7 mio. kr. næste år. I 2025 bliver budgettet 164,2 mio. kr. Her skal det bemærkes, at kommunen i 2021, 2022 og 2023 tilfører budgettet flere penge som følge af stigende udgifter pga. corona. Omstillingerne, der blandt andet handler om en styrket forebyggende indsats, så færre børn har behov for specialtilbud, og som skal holde udgifterne nede, er medregnet i budgettet. Næste år vurderer man, at effekten af omstillingerne bliver, at man bruger 7,8 mio. kr. mindre. I 2025 er forhåbningen, at det beløb er faldet til næsten 15 mio. kr. "I perioden 2019-2024 er de samlede budgetter på området steget med 34 mio. kr. svarende til en stigning på over 20 procent. Omstillingerne har til formål at sikre, at denne stigning ikke bliver endnu højere," siger borgmesteren.