Bekymret mor: "Normeringen i mit barns institution er voldsomt forringet"

Efter sommerferien er forholdene i hendes barns dagtilbud væsentligt forringet, fortæller en mor, der har forsøgt at råbe politikerne op. Den

stramme økonomiske styring presser bare specialområdet endnu mere på sigt, mener hun. Borgmesteren forsvarer dog økonomistyringen

Det Grønne Område - 28. februar 2020

I spørgetiden forud for et kommunalbestyrelsesmøde greb Alexandra Bergqvist med en vis nervøsitet for første gang mikrofonen for at kræve svar fra sine lokale folkevalgte. Vigtigheden vandt dog over det nervepirrende i at skulle spørge sine kommunalpolitikere om, hvornår nok er nok i daginstitutionerne, fortæller hun.

"Ansvaret, som ligger hos kommunalpolitikerne, lever de ikke op til, og det fik mig til at stille mig op og spørge," fortæller hun.

Alexandra Bergqvist taler blandt andet ud fra den hverdag, som hun oplever i hendes barns børnehave i Virum.

"Normeringerne er blevet voldsomt forringede. Der er nedlagt en stilling, fyret en pædagog og en pædagogstuderende er stoppet, og der er ikke kommet en ny, så vidt jeg ved," siger hun og fortsætter:

"Før sommerferien var det nogenlunde, fordi man vænner sig til forholdene. De var to pædagoger og en medhjælper til 19 børn. Men så kom den markante ændring efter sommerferien, og der var tidsåunkter i løbet af dagen, hvor der kun var én voksen til 19 børn," siger hun og fortæller, at hun oplever et dygtigt og engageret personale, men:

"Jeg kan se, at de er et andet sted, og jeg er bekymret for, om de kan holde til arbejdspresset," siger hun og tilføjer:

"Vi taler om at få styr på den basale sikkerhed, tryghed og nødvendige nærvær. Vi er ikke engang til visionerne for arbejdet."

Ingen voksen til at trøste Alexandra Bergqvist arbejder til dagligt som arbejdsmiljøkonsulent i en kommune. Set fra et fagligt synspunkt, vurderer hun, at arbejdsmiljøet bør være bedre.

"Min erfaring er, at når mennesker er presset på fagligheden, gør det noget ved dem, som ikke er holdbart i længden. Afhængigt af, hvordan man reagerer, risikerer man at gå ned med stress, fordi man ikke føler, at man lever op til deres faglighed," siger hun og tilføjer:

"Det pres, som mange pædagoger dagligt oplever, smitter af på børnene. De mærker med det samme, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og at de voksne omkring dem måske ikke rigtigt har overskuddet til at håndtere de situationer, der er i dagligdagen i en daginstitution."

Årsagerne er selvsagt meget svære at fastslå, understreger hun, men hun oplever en fem-årig søn, som har forandret sig efter det øgede pres på personalet.

"Han er blevet mere udfordrende på en ny og mere uhensigtsmæssig måde. Og hvis han har slået sig eller er blevet drillet, og jeg spørger, hvorfor han ikke har sagt det til en voksen, har han ikke gjort det, for der var ikke nogen. Jeg har lagt mærke til, at han har sagt det meget mere efter sommerferien," fortæller hun.

Stram styring Alexandra Bergqvist påpeger, at hendes barns børnehave har været udfordret, fordi man har haft et stort økonomisk underskud. Hun efterlyser fleksibilitet i forhold til, hvordan man bringer balance i økonomien.

"Fordi man har den lønsumsstyring, man har, hvor man det følgende år skal spare de penge, man har brugt for meget, er det eneste sted at spare lønudgifter, og der er ikke et mindsteniveau, hvor man siger, at nu kan man ikke spare mere, og stadig forsvare det rent fagligt. Forvaltningen har dog rakt hånden ud til institutionen i forhold til at afbetale merforbruget over længere tid, end de tre år, man normalt får," siger hun, men mener ikke, at det er tilstrækkeligt.

Hun påpeger desuden, at borgmester Sofia Osmani (K) har givet udtryk for, at det er på lønnen, man må spare.

"Borgmesteren har selv sagt, at har man brugt for mange penge, skal man spare det næste år. Det er foruroligende, at vi har en borgmester, der siger det så firkantet, for det, man sparer på, er pædagoger," siger hun.

Borgmester Sofia Osmani (K) forsvarer dog den stramme økonomiske styring, da man er underlagt et serviceloft fra staten.

"Hvis et dagtilbud bruger flere penge end de har fået lov til, risikerer vi en bøde fra staten. Og de penge kan vi kun finde ved at spare på den kommunale service. Dertil kommer, at vi ikke kan få udgifter og indtægter til at stemme i længden, hvis ikke budgetterne overholdes. Her er en kommune ikke anderledes end en privat husholdning. Bruger man flere penge end man har er år, ja så må man spare de følgende," siger hun og fortsætter:

"Selvom jeg har forståelse for, at det ikke er nemt at skulle indhente et merforbrug, så har jeg svært ved at se alternativet. Merforbruget bunder jo i, at man i en periode har haft et højere serviceniveau, end der har været penge til," siger hun.

Koster på specialområdet Lyngby-Taarbæk Kommune er én af de eneste ud af 12 kommuner i Nordsjælland, som ifølge pædagogernes faglige organisation BUPL med vedtagelsen af årets budget sparer på daginstitutionerne. Man sparer 900.000 kroner.

Med de oplevelser fra hverdagen, som hun har oplevet, undrer det Alexandra Bergqvist, at Lyngby-Taarbæk Kommune sparer på området. Slet ikke, hvis man kigger i det lange løb.

"Jeg forstår slet ikke, at man sparer på børneområdet, for det er der, investeringerne betaler sig bedst hjem. Jeg er ikke inde i al forskning, der findes på området, men som jeg forstår, så betaler investeringer i børneområdet sig hjem. Og det er sund fornuft," siger hun og fortsætter:

"Kommunen har haft udfordringer med stigende omkostninger til specialområdet. I min verden må omkostningerne fortsætte med at stige, fordi man ikke har ressourcer til at opdage børn, der har brug for ekstra hjælp, og man ender med at sende børn i skole, uden man har lært dem de færdigheder, som er nødvendige for at klare de krav, skolen stiger. Og så ender det med at blive skolernes problem," siger hun.

"Forældrene skal bestemt ikke fritages for ansvar, men vi har et samfund, hvor normen er, at vi sender børn i daginstitution, og så må institutionerne i samarbejde med forældrene kunne løfte den opgave," siger hun og fortsætter:

"Forholdene i daginstitutionerne skal være bedre - det er trods alt dér, langt de fleste små børn tilbringer de fleste af deres vågne timer," siger hun.