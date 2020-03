De mange småbrande bekymrer indsatsleder Ole Gregersen fra Beredskab Øst. For hvis ilden først får fat i de omkringliggende bygnigner, så kan det meget hurtigt udvikle sig anderledes alvorligt. Foto Bjørn Nielsen, Byrd

Bekymrende udvikling: Flere påsatte brande i Lyngby

Brandvæsenet måtte rykke ud til to påsatte brande tirsdag aften

Heldigvis opdagede et par, der var ude at gå aftentur, branden. De fik fat i en haveslange og påbegyndte slukningsarbejdet til brandvæsnet nåede frem. Det fortæller indsatsleder Ole Gregersen.

"Vi fik hurtigt branden under kontrol, men havde det ikke været for de to forbipasserende, så kunne det være gået meget værre. Affaldscontaineren stod nemlig klods op ad den træbygning, hvor kano og kajakklubben opbevarer deres både," fortæller Ole Gregersen.