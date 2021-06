Se billedserie Forhenværende stadsarkivar, Jeppe Tønsberg, er død, 71 år.

Begraves nu: Et alt for tidligt farvel til byens tidligere stadsarkivar

Historisk-Topografisk Selskab tager afsked med Jeppe Tønsberg, der begraves fra Lyngby Kirke torsdag kl. 11.00. "En dør til stor viden er lukket i for tidligt," skriver selskabet i dette mindeord.

Af Karen Hjorth og Dorete Dandanell, tidl. og nuv. formand for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune

Tidligere stadsarkivar Jeppe Tønsberg er død, 71 år, alt, alt for tidligt. Det blev vi meget triste ved at høre, selv om det måske ikke var helt uventet på baggrund af de sidste års sygdom.

Jeppe Tønsberg formåede at formidle historien på faglig, flot facon, der fangede folk - utallige er de rundvisninger, foredrag og gåture, hor han i årevis har trukket fulde huse!

Med sin ph.d.-afhandling i bagagen ydede Jeppe Tønsberg i mange år en imponerende indsats som forsker og formidler af Lyngby-Taarbæk kommunes historie. En indsats, der gav lokalhistorien som faglig disciplin og Stadsarkivet en unik position, både lokalt i kommunen og ikke mindst i museums- og arkivverdenen.

Historisk-topografisk Selskab var ganske enkelt Jeppe Tønsberg i mere end 35 år - mere end en tredjedel af Selskabets 94-årige historie. Siden stiftelsen i 1927 er der udkommet næsten firs årbøger i et samarbejde mellem Selskabet, kommunen, biblioteket og Byhistorisk Samling/Stadsarkivet. En tredjedel af dem er redigeret af Jeppe Tønsberg. I de ældste tider var der en vis uregelmæssighed i publikationsvirksomheden, men fra midten af 1970'erne kommer der styr på det, hvilket hænger sammen med, at en ung mand blev ansat på biblioteket og meldte sig ind i Selskabet i 1974/75, som nr. 872. Siden da er der kommet et bind hvert år.

Fra 1978 var Jeppe Tønsberg redaktør af Lyngby-Bogen efter at have redigeret et par årgange før. Hans første artikler stod i bogen 1980 og meget karakteristisk var ikke 1 men 2. Han blev medlem af bestyrelsen fra 1982 og sad til 2018 med en formandsperiode fra 1991-99. Han planlagde, redigerede og skrev artiklerne med base på kontoret på Stadsarkivet. Meget heldigt, for så var kilderne tæt på.

Monumenter i vor lokale viden Som monumenter i vores lokale viden vil vi fremhæve "Registrant over Lyngby Hovedgade", Lyngby-Bogen 1996 (s.m. Lise Skjøt-Pedersen og Finn Solgård), "Industrialiseringen af Lyngby", Træk af byens udvikling 1840-1916, Lyngby-Bogen 1984 og "Brede Klædefabrik", baseret på hans ph.d.-afhandling, Lyngby-Bogen 2003.

Men især registerbindet, "75 års register 1928-2003", Lyngby-Bogen 2004 samt de registre, der er i hvert bind af Lyngby-Bogen, er guld værd. Det er ikke spor morsomt at lave den slags og det er rædsomt at læse korrektur på det med alle de årstal og sidehenvisninger, men det er formidlingsarbejde af allerhøjeste karat. Det gør livet så meget lettere for alle os, der vil finde en bestemt person, et sted, et emne eller en bestemt artikel.

Tryllebandt publikum Jeppe Tønsberg kunne tryllebinde publikum, f.eks. en fyldt sal i Kulturhuset ved Storcentrets 50-års jubilæum i 2013, hvor han i et to timer langt one-man show fortalte historier fra Lyngby - det var fascinerende, og vi var flade af grin.

Men også i det lille format var Jeppe Tønsberg en eminent formidler. Utallige er de gange, hvor deltagerne på hans byvandringer og foredrag har lært at "se" historien for sig, godt understøttet af de smil hans tørre, underdrevne humor kunne fremkalde. Den evne er uden tvivl en væsentlig årsag til, at der i dag er et meget levende historisk miljø i Lyngby-Taarbæk kommune.

Når Jeppe Tønsberg ind imellem af nogen kunne opfattes som værende lidt kantet og politisk tonedøv i det minefyldte farvand mellem politikere og forvaltningen, kunne det kræve en vis formands-diplomati, men at Jeppe Tønsberg altid havde fagligheden for øje, det var ingen i tvivl om. Med Jeppe Tønsberg bortgang er der lukket en dør til en stor viden om Lyngby-Taarbæks historie. Nu kan vi ikke mere "Slå op i Jeppe".

