Bedre cykel-parkering for 2,4 mio. kr. ved letbanestationer

"Det skal være trygt og nemt at stille sin cykel, hvis man eksempelvis skal videre på en længere rejse med kollektiv transport. Derfor er jeg også glad for, at Lyngby-Taarbæk og en række andre kommuner nu kan skabe bedre forhold for cyklister. Jeg håber på, at det skaber en masse gode afledte effekter, som eksempelvis mindre trængsel på vejene," siger Jeppe Bruus i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiets presseafdeling.