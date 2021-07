Beboerne svingede leen på Katrinehøj

Se billedserie Cecilie og hendes ven Jakob fik på kun en time slået Katrinehøj med le. Foto: Ole Irgens

Naturplejen i det lille haveanlæg midt i Lyngby skal give de vilde planter bedre livsvilkår og øge biodiversiteten.

15. juli 2021

Store og små beboere fra Lyngby Hovedgade og Jernbanevej mødtes forrige mandag for første gang med le og rive i det fælles haveanlæg Katrinehøj Nord.

I haveanlægget ligger en stor bunker som med årene er blevet til en høj. Oven på den er der meget tæt og højt bevokset med vilde blomster og urter.

Det er blevet til et helt blomsterhav, hvor de kraftigste af planterne nu var afblomstret. Og planen var at høste alt det visne, så de underliggende vilde planter kan få lys og blomstre.

"Det er med råd fra erfarne folk, så det er spændende at se, om forsøget lykkes" fortæller en af beboerne i området, Cecilie, i en pressemeddelelse.

Tidligere er blomsterhavet først høstet i efteråret. Det har taget mange timer med en larmende, benzindreven busktrimmer.

Men det tog mindre end en time for Cecilie og hendes ven Jakob at slå det med le, som var lånt af fårefolden i Bernstorffsparken.

"Hvis vi skærer med le frem for at flosse planterne, som man gør med en busktrimmer, er det mere skånsomt over for planterne, som så kan vokse videre," forklarer Cecilie.

FAKTA Katrinehøj

Det fælles haveanlæg Katrinehøj Nord er en offentlig oase, som ligger midt i trekanten mellem Jernbanevej, Lyngby Hovedgade og Lyngby Privatskole.

Skolen og ejendommene som støder op til haveanlægget betaler for driften.

Et gårdlaug bestående af beboere og ejere administrerer det, og driften udføres af et gartnerfirma.

I år har de øvrige beboere fået mulighed for at være med til at præge haveanlægget. En vild historie I 2019 såede gartneren vilde danske blomster på højen. Det blev meget frodigt og farverigt, og der begyndte at komme mange flere insekter. Det er den blomsterhøj, som nu er blevet beskåret med le.

Under coronaen begyndte beboerne at snakke mere sammen og fik også lyst til at engagere sig i haveanlægget.

De er kommet med idéer til gårdlauget, bl.a. et ønske om at få sået flere vilde blomster for at styrke biodiversiteten. I foråret samledes beboerne for første gang for at bruge en hel weekend sammen, hvor de ryddede op, malede, plantede og såede vilde danske blomster.

Som et forsøg er gartneren blevet bedt om at holde lidt igen med at luge, så de vilde blomster og urter kan komme af sig selv.

Efter sommerferien går Lyngby Privat Skoles elever i gang med flere projektet i haveanlægget.

"Det er en stor gevinst, at beboerne og skolen har så meget lyst til at yde en indsats og sætte præg på stedet. Sammen er vi i fuld gang med at skabe en miljøvenlig have til glæde for både dyr og mennesker," lyder det fra gårdlaugets formand Lis Thrane i pressemeddelelsen. jesl