Beboere på Buddingevej vækket af voldsom støj: To fulde mænd begik hærværk

Tidligere på måneden blev der begået hærværk mod biler. Politiet ser umiddelbart ingen sammenhæng.

Det Grønne Område - 22. juli 2021

Midt om natten til onsdag blev beboere på Buddingevej vækket af "voldsom støj" fra Buddingevej. Det fortæller beboer i området, Ann Karen Christensen, til Det Grønne Område.

"En ung mand var i gang med at vælte skilte og lyssignaler på strækningen mellem Engelsborgvej og Chr. X. Allé. Vi kontaktede politiet, som i løbet af kort tid kom til og tilsyneladende fik fat i to unge mænd," siger hun.

På Nordsjællands Politis døgnrapport kan man læse følgende:

"Klokken 03.16 anmeldte et vidne, at to unge mænd gik og væltede en masse skilte, som stod ved vejarbejdet på Buddingevej. En patrulje blev sendt til stedet, hvor to berusede unge mænd blev truffet. Patruljen gik en tur med de to ungersvende, som fik lov til at rejse alle skiltene igen, ligesom det samtidig blev til en adfærdsregulerende samtale med dem."

Nordsjællands Politi fortæller til Det Grønne Område, at man ikke fandt anledning til at sigte de to mænd for hærværket.

Hærværk mod biler Det er ikke første gang, at der er ballade i området den seneste tid, fortæller Ann Karen Christensen.

"Som politiet var gjort opmærksom på, er vi beboere ekstra opmærksomme på situationen, idet i hvert fald to beboere natten mellem 16.-17. juli fik smadret bagruder m.m. på deres biler, der stod parkeret på deres parkeringspladser foran deres rækkehuse," siger hun.

Nordsjællands Politi oplyser til Det Grønne Område, at man har modtaget to anmeldelser om hærværk mod to biler fra den nat. Anmeldelserne er endnu ikke ført til sigtelser, så politiet kan ikke oplyse, om der er en sammenhæng mellem episoderne.

"Kommer der nye oplysninger om hærværket natten mellem 16. og 17. juli, vil de blive undersøgt," oplyser politiets presseafdeling.