Basecamp i Sorgenfri slanger sig gennem landskabet: Byggeriet går helt efter planen

Boligbyggeriet med de 639 lejligheder holder tidsplanen og forventes at være klar til at byde unge studerende velkommen 1. september

Det Grønne Område - 13. august 2020 kl. 11:45

Det prestigefyldte og unikke byggeri Basecamp i Sorgenfri skrider planmæssigt frem, og de sidste ting gøres klar til indflytningen 1. september.

I kulisserne er der blandt andet blevet arbejdet på, hvad der er ét af Danmarks største brandanlæg, ligesom den ansvarshavende installatør har arbejdet minutiøst for at sikre, at ingen fejl er blevet begået i de 639 cirka identiske lejligheder.

Når prestigebyggeriet til aftalt tid åbner dørene for de mange unge studerende, vil det være med ét af landets mest omfattende brandtekniske installationer.

Styr på brandsikkerheden Godt og vel 2.200 detektorer er sat op på tværs af de 13.500 kvm2, hvilket gør det til det største brandanlæg, elinstallationsvirksomheden El:con har udviklet med alt fra røgdetektorer til varme- og flammedetektorer, der skal være med til at øge sikkerheden for de mange beboere.

"Det har været en spændende proces at skulle planlægge og koordinere, hvordan vi tackler 639 næsten ens lejligheder. Særligt har det også i forhold til brandsikringsanlæg været i en liga for sig, og jeg ser Basecamp-projektet som fremtidens måde at arbejde med automatiske brandanlæg på," siger projektleder Kristian Simonsen i en pressemeddelelse fra El:con.

Kan redde menneskeliv "Det automatiske brandsikringsanlæg kommer til at sætte helt nye standarder for intelligente, brandtekniske installationer og fremtidige projekter. Jo mere kvalificeret og intelligent brandanlæg, jo mere kan vi reducere en eventuel brands omfang, hvilket i sidste ende kan være med til at redde menneskeliv," fortsætter Kristian Simonsen, der i øvrigt som 41-årig snart kan fejre sit 25-års jubilæum hos den danske elinstallatør.

Tilbage i 1996 startede han som lærling i El:con, hvorfra han har set virksomheden vokse sig til én af Danmarks førende elinstallationsvirksomheder.

