BaseCamp vinder sin fjerde pris

Så vinder de igen en pris. BaseCamp Students projekt "BaseCamp Lyngby" har fået tildelt prisen "Iconic Award 2020". Prisen får byggeriet for innovativ arkitektur og bedste koncept for at favne fællesskab på tværs af aldersgrupper i et innovativt og bæredygtigt byggeri.

BaseCamp Lyngby er et fællesskabsorienteret byggeri udformet som en superstruktur med bæredygtighed og co-living i højsædet. Byggeriet favner studerende, forskere og borgere på tværs af aldersgrupper, funktioner og nationaliteter, hvilket er altså blandt årsagerne til, at projektet vinder den prestigefyldte pris. Byggeriet er inspireret af den omkringliggende natur med et ønske om at bringe mennesker tættere på både naturen og hinanden.

Anerkendt pris Iconic Awards er en anerkendt internationale designpris, som tildeles arkitektur og byggeri i særklasse. Prisen er den fjerde i rækken for BaseCamp Students projekt på Skovbrynet i Lyngby. Øvrige priser for projektet omfatter WAA (World Architecture Award), A'Design og Estate Medias Årets projekt 2018.

"Vi er positivt overraskede og samtidig ydmyge over at vinde denne prestigefulde, internationale pris - både i et arkitektonisk perspektiv og i forhold til vores koncept. I projektudviklingen har vi haft fokus på at udvikle et unikt, bæredygtigt og funktionelt byggeri - et vartegn for Lyngby. Vi har sikret en høj kvalitet i byggeriet samt indtænkt arkitektur, der integreres i omgivelserne og med et unikt, rekreativt miljø, som inviterer både borgere og beboere ud i det grønne," udtaler direktør og partner hos BaseCamp Student Nordics, Jesper Dam.

Projektet til over 500 millioner kroner er tegnet af Lars Gitz Arkitekter og kommer i forlængelse af en række spektakulære BaseCamp Student projekter. Byggeprojektet omfatter udover de 639 nye ungdomsboliger også 147 company apartments og seniorboliger. Byggeriet nærmer sig sin færdiggørelse og har netop budt de første studerende velkommen på adressen. Indflytning for øvrige beboere vil efter planen ske i oktober 2020.