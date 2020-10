Danske Andelskassers Bank A/S har åbnet en ny afdeling i Lyngby. Her ses centerdirektør Claus Baunsgaard. Pressefoto

Bank åbner filial i Lyngby: Andelskassen er kommet til Lottenborgvej

Kunderne på Sjælland er så tilfredse med rådgivning og betjening, at Andelskassen har ekspanderet og åbnet ny filial på Lottenborgvej i Lyngby, skriver Danske Andelskassers Bank A/S selv i en pressemeddelelse.

"Vi vidste godt, at der er et vindue for en bank som vores på Sjælland, men, at vinduet har været så åbent, at vi allerede nu kunne udvide med en ny filial, det er alligevel lidt før tidsplanen. Især i tider hvor andre banker lukker ned for den fysiske tilstedeværelse," siger Claus Baunsgaard, centerdirektør i Andelskassen på Frederikskaj i København.