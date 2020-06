?Vi synes selv, at folk holder en pæn afstand, og det er tilfredsstilende, at vi har fået en fin og hyggelig start, hvor folk ikke står som sild i tønde,? siger Bakkens direktør Nils-Erik Winther. Foto: Pernille Borenhoff

Bakkens direktør en uge inde i opstarten: '2021 bliver et fantastisk år'

Gæsterne har fundet tilbage til Bakken. Men i mindre antal. Og de svenske endagsturister mangler, siger direktør Nils-Erik Winther

"Vi er ikke blevet væltet ned af gæster, men der har været ok nok til, at vi har kunnet få testet vores skiltning og afstandsmarkeringer godt." Ordene kommer fra Dyrehavsbakkens direktør, Nils-Erik Winther.

Bakken åbnede i pinseweekenden, der startede den 29. maj, og åbningen var begunstiget af godt vejr, hvilket i et normalt år ville have fået flok til at stømme til både Dyrehaven og Bakken.

"På sådan en rigtig god dag har vi normalt omkring 40.000 besøgende," siger Nils-Erik Winther.

Men intet er normalt i 2021. For selvom Bakken er åbnet med sprit, værter og værtinder, der hjælper gæsterne med sikkerheden, afstandsregler og plexiglas, så blev man ikke løbet over ende af forlystelsessyge børn og voksne.

"Vi havde 15-20.000 gæster pr. dag i løbet af pinsens tre dage, og der var på intet tidspunkt flere end 6.000 mennesker på hele Bakken på samme tid," siger han.

Ifølge Nils-Erik Winther ville det have været fuldt forsvarligt, hvis der havde været op til 10.000 mennesker på én gang og omkring 25.000 pr. dag.

"Vi synes selv, at folk holder en pæn afstand, og det er tilfredsstilende, at vi har fået en fin og hyggelig start, hvor folk ikke står som sild i tønde," siger han.

Rutschebanen står stille Den 14. maj havde Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) forhandlet retningslinjer for åbningen af forlystelsparkerne færdig med Erhverveministeriet. Og ifølge disse kunne man åbne samtlige af Dyrehavsbakkens 32 kørende forlystelser.

"Men den 27. maj fik vi helt uventet nye retninglinjer med skærpelser, og derfor valgte vi ikke at åbne fire kørende forlystelse; rutschebanen, SRV, SuperNova og Mine Train Ulven," siger Nils-Erik Winther. Og det var ikke noget, der umiddelbart faldt i god jord hos direktøren.

Blodrøde tal på bundlinjen "Lige nu arbejder vi på at finde en mulighed for at åbne disse kørende forlystelser. Jeg er selv vild med vores gamle bane, og vi testforsøg i løbet af ugen, hvor vi prøver at sætte plexiglas op mellem vognene samt køre med tomme vogne. Men vi håber jo meget, at de skræpede retningslinjer falder bort snart," siger han.

2020 bliver et rædsesår for Dyrehavsbakken. Cirkusrevyen er udskudt til 2021.

Det samme er Det Kongelige Teaters udendørs forestilling Hobitten, der sommeren over skulle have spillet i Ulvedalene og tiltrukket titusindvis af publikummer, der meget ofte lægger vejen forbi Bakken at spise, spiller og prøve forlystelser.

FAKTA Det sker

Forlystelser og restauranter holder åbent fra kl. 12-22. Enkelte beværtninger og spillehaller fra kl. 10-24.

Mød Pjerrot kl. 15,16 og 17 foran hans grønne hus.

Den første og sidste søndag i juni, juli og august fortæller byhistoriker Allan Mylius Thomsen og teltholder Jørn Sigurdsson om Bakkens 400 årige historie. Husk at hente billet til arrangementet på dagen. Gratis. Turisterne, der ellers også er glade for at komme til Dyrehavsbakken, kan ikke komme ind over landets grænser. Ikke mindst svenskerne er savnet i Klampenborg. "Vi håber meget, at der snart bliver åbnet for Øresundsregionen. Vi har virkelig mange endagsturister fra Sydsverige," siger han.

Restauranterne skriger også på kunder. For de er vant til, at rigtigt mange gæster har en tradition med at spise før eller efter en forestilling i Cirkusrevyen eller Ulvedalene.

"Men vi glæder os til 2021. Forestillingerne er jo ikke aflyst, men blot udsat og derfor ved vi, at vi får et fantasisk 2021. I år kigger vi ind i blodrøde tal, og det gør ondt. Det bliver en meget hård sæson, Men vi er optimister her på Bakken og håber, at vi snart er ovre og på den anden side. Og så håber vi, at grænserne åbner, og at vi i juli og august får rettet op på noget af det tabte," siger Nils-Erik Winther.