Bakkens Hvile sluttede en rekord-kort sæson

Dyrehavsbakken og Bakkens Hvile er tæt knyttet sammen, hvor det i år er 143 år siden at Bakkens Hvile åbnede for første gang.

Dot Wessmann kunne ikke få sig selv til at springe et år over i den lange række af traditionsrige forestillinger. Derfor besluttede hun at fjerne halvdelen af de fastskruede bure i salen og åbne for den korteste sæson nogensinde på kun 20 forestillinger, der blev udsolgt på kort tid.