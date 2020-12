Bakken i corona-venteposition: Juleeventyret der ikke gik i opfyldelse

Der var så dejligt ude på Bakken...da julefreden var nær. Foto: bjorn pierri enevoldsen

Der skal forhindringer til, før end det kan blive jul. Men jul bliver det... Dog næppe på Bakken, der afventer retningslinjer for, om de kan holde åbent de komme tre weekender

Det Grønne Område - 09. december 2020 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Nu gik det ellers lige så godt. Bakken var pyntet op efter alle julekunstens regler og leverede drømmen om en eventyrlig jul. De seneste to weekender har børn og voksne hygget sig med gløgg, forlystelser og flæskestegssandwich i verdens ældste forlystelsespark.

Mandag kl. 12 bristede illusionen. Alle restauranter, barer og indendørs aktiviteter i form af blandt andet museer, biografer og forlystelser skal holde lukket til ind i de nye år.

"Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder, at alle restaruranter og barer herude skal lukke, men vi står over for nogle store udfordringer og venter på at få noget på skrift. Vi har brug for at vide, hvad det betyder for os," siger Lene Alsgren, adm. direktør på Dyrehavsbakken.

Hun er heller ikke i tvivl om, at de forlystelser, der er indendørs så som spillehaller, 5D biograf, Spøgelsesslottet og Hurlumhejhuset skal lukke. Men om juleboderne må holde åbent, og om nogle af de udendørs forlystelser også må, ved hun i skrivende stund - tirsdag - ikke.

"Jeg savner den endelige fortolkning af, hvad indendørs i forhold til forlystelsesparker er. Er det også souvenirbutikker. Må de holde åbent? Det må butikker udenfor jo. Det er meget svært lige nu, og vi prøver at skabe et overblik," siger hun.

Ifølge planerne skulle Bakken have holdt åbent de kommende tre weekender.

"Men vi ved ikke, om vi bliver nødt til at lukke. Det er jo heller ikke sjovt for publikum at komme ud til en halvlunken oplevelse. Det er ellers gået så fint de sidste to weekender, hvor gæsterne er kommet over hele dagen. På intet tidspunkt har der været crowded, og vi har heller ikke hørt fra gæster eller andre, at de har følt sig pressede," siger Lene Alsgren.

Skulle Bakken blive nødt til at slukke for dette års juleeventyr, så kan gæsterne glæde sig til, at de den 26. marts slår portene op for forårssæsonen. Om alt går vel.