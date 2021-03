Se billedserie Dorte Sørensen sidder på Kaffestuens påskepyntede terrasse og nyder en kop kaffe og en cigaret i den spæde forårssol. Dorte er gift med Johnny Sørensen, der er 5. generation på Bakken.

Send til din ven. X Artiklen: Bakken er SÅ klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bakken er SÅ klar

Fredag kl. 11 åbner Bakken med nye forlystelser, ny direktør og nye retningslinjer

Det Grønne Område - 25. marts 2021 kl. 06:00 Af Tekst og foto: Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

På Dyrehavsbakken er luften ladet med forventningen glæde.

Allevegne bliver der banket, malet, hamret og vasket af, mens kvikke bemærkninger flyver gennem luften.

Snart er det nu Det er dagen før dagen. Før dagen, du ved. Den 26. marts, hvor Bakken kl. 11 slår portene op for den nye sæson.

En sæson, som byder på både nyheder, forandringer og gamle kendinge.

Første forandring møder gæsterne allerede ved hovedindgangen. Her er oprettet en indgangssluse, hvor personale og professionelle vagter sidder klar til at tjekke, at gæsterne har et gyldigt bevis på en negativ coronatest, der er minimum 72 timer gammel. Børn under 15 år skal ikke vise test. Vel inde på den anden side af slusen er man inde i en 'Bakken Boble', som direktør Ole Andersen udtrykker det.

Nye åbningstider Bakken åbner en time tidligere end ellers. Nemlig allerede klokken 11. Til gengæld lukker man så allerede kl. 19.

"Vi håber, at mange småbørnsfamilier kommer tidligt herud, og når vi åbner tidligere, er der også for at mindske presset på sluserne og forhindre kø," siger Ole Andersen.

Det er hans første sæson som direktør for Bakken.

Og han ser frem til - og håber - at denne sæson bliver så god, at man kan hente noget af sidste år tabte indtjening ind.

"Hele oplevelsesindustrien har været voldsomt påvirket af restriktionerne. Og sidste år mistede Bakken omkring 60 procent af omsætningen. Det var et ordentlig slag på sinkadusen. Derfor vil vi meget gerne havde mange mennesker på Bakken i år, for det har gjort ondt herude. Og vi har masser af plads, man kan være på," siger han.

Et kig i krystalkuglen siger, at Cirkusrevyen har præmiere den 1. maj. Og at Hobbitten spiller i Ulvedalene senere på sæsonen.

Begge forestillinger var aflyst sidste år. Og dét - sammenlagt med den meget kortere sæson - medvirkede til, at der 'kun' kom godt 750.000 gæster. Mod normalt to millioner.

Smittende glæde Restauranterne er ikke åbne hverken for ude- eller indeservering. Men der er masser af åbne caféer og fastfood-steder.

"Vi håber meget, at restauranterne kan åbne i slutningen af april, så alt er åbnet op til Store Bededag, der er en af vores helt store dage," siger Ole Andersen.

Selv havde han første dag på kontoret den 1. februar 2021.

"Jeg er ved at lære Bakken at kende og alle de dejlige mennesker, der er herude. De har et enormt hjerte for Bakken, og deres glæde smitter," siger han.

Han ville ønske, at endnu flere kendte Bakkens historie og kultur, og at også flere lokale ville lægge vejen forbi Bakken.

"Den gamle historie skal forenes med det nye. Bakken er et anderledes sted, og vi skal naturligvis udvikle vores produkter og vores service. Jeg håber også, at flere fra lokalbefolkningen vil komme her. Ikke mindst i ydersæsonerne, og det er noget, vi vil arbejde med," siger Ole Andersen.