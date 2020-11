BREAKING NEWS: Lyngbys Thomas Mikkelsen udtaget til det amputerede danske fodboldlandshold

”Jeg håber aldrig på at spille på bekostning af andre, men jeg vil altid gøre mit bedste for at holdet vinder. Jeg føler, jeg har været i rigtigt god form på det seneste, og udtagelsen er også en bekræftelse af. Jeg glæder mig helt vildt til at møde ind i truppen og gøre mit bedste," fortæller en overrasket Thomas Mikkelsen.

DBU har netop offentliggjort, at Lyngby Boldklubs Thomas Mikkelsen er blevet udtaget til A-landsholdet. Det er en positiv overraskelse for keeperen, der var i gang med den sidste træning inden pokalkampen mod Slagelse B&I onsdag. Det fortæller hovedpersonen selv:

Landsholdet står i en meget speciel situation, hvor flere udsædvanlige foranstaltninger gør, at der har været hele 17 afbud. Den normale angrebstræner, Ebbe Sand, er blevet midlertidig landstræner, da både assistent- og landsholdstræner er i karantæne:

”Alle spillere drømmer om at spille på landsholdet, men vi kan stadig stille et slagkraftigt hold. Det er rigtigt at der er enorm stor udskiftning på holdet, men hvis man kigger på de spillere, der er tilbage, og også de spillere vi efterudtager, kommer vi stadig til at stille med et rigtigt stærkt hold," fortæller Ebbe Sand til DBU’s pressemøde.

Landsholdet trænede i dag klokken 14 i Odense, og det når Thomas Mikkelsen selvsagt ikke at deltage i. Derimod møder han resten af holdet i morgen i Helsingør forud for kampen mod Sverige klokken 19.30 på Brøndby Stadion.