BMW tager ansvar for kulturen: Det lokale bilhus er nu også et koncertsted

Foto: Pernille Borenhoff.

Værkstedet hos BMW Jan Nygaard er blevet transformeret om til et en koncertsal, der fremover kan bruges til både musik og andre kulturelle begivenheder

Det Grønne Område - 08. marts 2020

Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring; efter Kulturhuset blev solgt mangler man nu et sted i kommunen, hvor større og mindre orkestre kan give koncerter. Hvor akustikken er i top, og hvor der samtidig er plads til et stort publikum.

BMW Jan Nygaard har også en udfordring; Firskovvej er blevet udvidet og åbnet, så bilister fremover kan køre udenom Lyngby centrum og direkte fra Klampenborgvej til Jægersborgvej.

"For os har det betydet, at vi har fået inddraget mange p-pladser. Det betyder, at det ikke længere er muligt for os at have værksted her, fordi vi ikke har plads til bilerne. Værkstedet har vi derfor flyttet til vores afdeling i Ejby," siger markedsdirektør Kasper Olsson.

Det frigav en masse plads på Firskovvej og gav rum til nye tanker.

"Ideen om at lave en slags kombineret bilforhandler og et kulturhus opstod for to år siden i det Vidensby-netværk, jeg er en del af. Vi var til en koncert med Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester i Idrætsbyen. Mine forventninger var ikke høje, for jeg er egentlig ikke meget til klassisk musik, men jeg oplevede, at der sad et symfoniorkester og spillede fantastisk. Det var en øjenåbner for mig. Stedet var dog ikke optimalt, og jeg tror kun, at der var omkring 120 publikummer. Det var synd for musikerne, at de skulle spille under så ærgerlige forhold," siger Kasper Olsson.

Flere koncerter i 2020 Herefter var der ikke langt fra tanke til handling, og BMW gik i gang med at ombygge hallen, så den i dag fremstår dels som udstillingssted for spritnye biler og dels som en koncertsal med plads til symfoniorkester og omkring 300 siddende publikummer. Altså når bilerne er kørt ud.

Efter Kasper Olsson oplevelse af en god koncert i det han oplevede som triste omgivelser tog han kontakt til Hanne Smith Pedersen, der er formand for Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester.

"Jeg spurgte, om de ville spille her, og de har netop holdt deres nytårskoncert her. Det fungerede rigtig fint, og der var fuldt hus," siger han.

I indeværende år er der aftalt i alt 8-10 koncerter dels symfoniske koncerter med Lyngby-Taarbæk symfoniorkester, dels en cellokoncert og dels koncerter med musikskolen.

Desuden vil den nye multihal fremover blive anvendt til egne koncerter og foredrag for foreningen Gadens Børn, der arbejder for hjemløse børn i Indien.

"Det er et projekt, vi har forelsket os i, og derfor laver vi senere på året en indsamlingskoncert," siger han.

Der er også planer om forskellige temadage.

"Vi har alle bolde op i luften. Det er jo ingen hemmelighed at vi lever af at sælge biler, men samtidig ønsker vi at give besøgende, hvad enten de er kunder eller gæster til et arrangement, gode oplevelser på højeste niveau. Jeg ser os nu som en mellemting mellem en bilforhandler og Øksnehallen," siger Kasper Olsson.

Som fod på gaspedal "Med et orkester af LTSOs størrelse er salen hos Jan Nygaard et af de få steder, hvor der er plads til orkesteret, lyden og publikum. Både vi og vores publikum er fantastisk glade for at kunne spille i den nye sal. Efter vores nytårskoncert skrev en begejstret lytter til os: "Og så rammerne!! Hold da op et flot sted at spille koncert. Jeg er helt blæst bagover. Det hele er så gennemført lækkert og I passer jo ind som fod på gaspedal," fortæller Hanne Smidt Pedersen, der er formand for Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester.

Både symfoniorkesteret og harmoniorkesteret øver i Lyngby Parkkapel. Kapellet er jo bygget til begravelser og bisættelser, og derfor kræver det nogle ændringer at få et stort orkester til at passe ind.

"Der er stillet fire store lysmaster op, så vi kan se noderne og dirigenten. Der er stillet podier op, så folk kan se og høre hinanden. De store slagtøjsinstrumenter er svære at flytte rundt på, og skal Store Kapel bruges til en højtidelighed kræver det at instrumenter, 80 stole og 60 nodestativer, lysmaster og podier skal flyttes. Og flyttes tilbage efter højtiden. Personalet er utrolig hjælpsomme til at få det til at fungere, men de ekstra timer til klargøre salen lægger et stort pres på deres i forvejen travle arbejdsdage," siger hun.

Symfoniorkestret får et årligt tilskud på 60.000 kr. til tre årlige koncerter. Og kommunen betaler for leje af salen på BMW.

FAKTA Koncert hos BMW

30. marts. Jazz meets classical.



Dirigent: René Bjerregaard Nielsen

Solist: Alexander Ventegodt, klaver

"Kommunen har forhandlet sig frem til en fornuftig aftale, som gør det muligt for ensemblerne at afholde større koncerter. Prisen er fortrolig," siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen, der er glad for samarbejdet med BMW.

"Vi har længe manglet en stor sal til afholdelse af koncerter her i kommunen, og det problem bliver nu afhjulpet med aftalen med BMW. Med aftalen får vores ensembler bedre muligheder for at holde større koncerter i fine rammer," siger hun.

"Vi har længe manglet en stor sal til afholdelse af koncerter her i kommunen, og det problem bliver nu afhjulpet med aftalen med BMW. Med aftalen får vores ensembler bedre muligheder for at holde større koncerter i fine rammer," siger hun.