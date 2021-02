Av, av: Lyngby ramte bunden mod Brøndby

Det var top mod bund, og det kom klart til udtryk på banen bortset fra det første kvarter, hvor Lyngby dominerede og Emil Nielsen havde en god chance for at bringe sit hold i front. Herefter gik det kun én vej: Ned ad bakke.

Brøndby kom foran 1-0 i det 27. minut ved Kevin Mensah, og få minutter senere øgede Jesper Lindstrøm til 2-0. Flere afslutninger havde Brøndby ikke i de første 45 minutter, men det viser holdets evne til at slå til og udnytte sine chancer.

Efter pausen var der kun ét hold på banen: Brøndby. Det startede med et skud på stolpen, og siden blev det 3-0 ved Simon Hedlund og 4-0 ved indskiftede Pavlovic, og mod slutningen af kampen måtte Thomas Mikkelsen hive et par redninger frem for at begrænse nederlaget.

Lasse Fosgaard og Kevin Tshiembe kunne være deres indsats bekendt, mens nyindkøbte Svenn Crone havde store problemer i defensiven som venstre back. Og ellers meget roste Victor Torp var helt ved siden af sig selv.

I angrebet havde Jens Martin Gammelby og Emil Nielsen ikke meget at byde på og blev udskiftet med Magnus Kaastrup og Magnus Warming, uden at det blev farligere af den grund.

Og helt generelt havde Lyngby-spillerne et utal af boldtab, som førte til farlige situationer og i tre tilfælde til mål.

Søndagens eneste opmuntring kom fra Vejle, hvor Lyngbys nærmeste konkurrent til at undgå nedrykning, FC Nordsjælland, kun fik 2-2 efter at have ført 2-1 indtil to minutter før tid.