Se billedserie Lige nu sidder Mikael Torpegaard i isolation, fordi en af passagererne på hans fly til Australien blev konstateret positiv for corona. Foto: Morten Olsen/Dansk Tennis Forbund

Australien er åben: Lokale Mikael Torpegaard får grand slam-debut i februar

Tennisspilleren fra Lyngby, Mikael Torpegaard, skal alligevel spille Autralian Open i februar. "Det er stort," siger kaptajn Frederik Løchte, som deltager i doublerækken.

Det Grønne Område - 25. januar 2021 kl. 18:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Danmarks Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen glæder sig over, at klubkammeraten fra Lyngby, Mikael Torpegaard, er kommet ind i sin første grand slam-turnering.

Torpegaard, der er Danmarks højest rangerede tennisspiller som nummer 192 på verdensranglisten, måtte ellers se sig slået i finalen ved kvalifikationen til Australian Open. Tjekken Tomas Machac slog Torpegaard med 6-2, 6-1.

Alligevel har Mikael Torpegaard fået plads i hovedturneringen Down Under. Det sker som såkaldt 'lucky loser' efter afbud fra flere spillere, der ellers var inde i turneringen.

Den 26-årige dansker kan dermed se frem til at få sin grand slam-debut, når Australien Open serves i gang 8. februar i Melbourne. Torpegaard sidder netop nu i isolation på niende dag, fordi der var en positiv coronatest på hans fly til Australien.

Danmarks Davis Cup-kaptajn, Frederik Løchte Nielsen, glæder sig over, at klubkammeraten fra Lyngby Tennisklub skal spille med i hovedturneringen ved Australian Open.

"Det er stort. Grand slams er de største turneringer, vi har, og dem alle vil spille. 'Torpe' har etableret sig som spiller på challenger-touren, og et godt resultat i en slam er noget, der kan give et større boost end 'normale' turneringer. Tenniskarrierer er ofte bedømt på, hvordan du klarer dig i slams," siger Frederik Løchte Nielsen.

God mulighed Australian Open var også stedet, hvor Frederik Løchte Nielsen fik sin egen grand slam-debut. Det var i 2012, hvor han var med i både single og double. Han vurderer, at Mikael Torpegaards deltagelse kan smitte af på mere end bare økonomien og antallet af verdensranglistepoint.

"Det kan forhåbentlig være en oplevelse for 'Torpe', der hjælper ham til at spille endnu flere main draws. I tennis er der mange 'usynlige' milepæle, som for eksempel det første ATP-point, den første titel, top-100. Og en hovedturnering i en slam er en af dem. Det er en god mulighed for at spille mod de bedste i verden, læne sig op ad dem og få en fornemmelse af, hvad der skal til for jævnligt at være med på det niveau," siger han.

FAKTA Navn: Mikael Torpegaard

Født: 8. maj 1994 (26 år)

Højde: 193 cm

Spillehånd: Højre

Klub: Lyngby Tennisklub

Bopæl: Columbus, Ohio

Aktuel rangering: 192

Højeste rangering: 166 (januar 2020)

Bedste resultater: 3 turneringssejre på Challenger-touren og yderligere 2 finaler

Den skæve: Mikael Torpegaard spiller guitar og er vokal i bandet Mardröm. Musikken er i genren melodic death metal Gik på samme folkeskole Både Frederik Løchte Nielsen og Mikael Torpegaard har fået deres tennisopdragelse i Lyngby Tennisklub, som de også stadig repræsenterer. Den 11 år ældre Løchte har derfor haft rig lejlighed til at følge Torpegaard fra en tidlig alder.

"Det er altid sjovt at se folk, jeg har kendt i lang tid, blive gode. 'Torpe' har jeg kendt fra min tid i Lyngby - vi gik ovenikøbet på samme folkeskole - så det er fedt at se ham i Australian Open nu. Han er en super dreng fra en god familie, og vi er i Lyngby stolte over at have en repræsentant som ham," siger Frederik Løchte Nielsen.

Forud for 2020-sæsonen overtog Frederik Løchte Nielsen rollen som Davis Cup-kaptajn for Danmark. Med spillere som Mikael Torpegaard og fremadstormende Holger Rune i truppen er målet at spille Danmark op på højeste landskampsniveau.

"Vi tror meget på de her drenge, og glæder os meget over deres udvikling. Da vi startede vores Davis Cup-projekt, var det med henblik på at spille World Group. Det var ikke bare tomme ord, men fordi vores drenge er pissegode, og at det er det niveau, vi føler, vi skal stræbe efter," siger Davis Cup-kaptajnen.

Frederik Løchte Nielsen er med i doublerækken, når det går løs ved Australian Open.