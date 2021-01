568 børn i 26 nye 0. klasser startede i skole i august. Og de fik en skolestart som ingen andre før dem.

Send til din ven. X Artiklen: August '20 - tilbageblik: Byggekranerne langsomt på vej ud af byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

August '20 - tilbageblik: Byggekranerne langsomt på vej ud af byen

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i august 2020

Det Grønne Område - 11. januar 2021 kl. 17:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Positiv melding i starten af august: Langt om længe var det lokale indbrudstal faldet, ja, nærmest halveret fra 71 indbrud i første kvartal til 34 i andet.

Og det havde sin naturlige forklaring, for der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Coronasituationen med månedslange nedlukninger gjorde, at borgerne opholdt sig så meget derhjemme, at indbrudstyvene måtte finde andre græsgange.

Da august var godt i gang, ferien slut og skolestarten stod for døren, foretog Lyngby-Taarbæk Forsyning sin egen form for nedlukning, som blev meget moderne i 2020: Man begrænsede biltrafikken på en af de store indfalds- og udfaldsveje.

Turen var kommet til Klampenborgvej, som fik lukket et spor i hver retning, så der kunne skiftes ledninger ud.

Efter den politiske melding om, at det store byggeboom skulle bremses, tog Det Grønne Område pulsen på de igangværende, store byggerier i kommunen. Der var 16 af slagsen. DTU tog sig af fem af dem, og det stod klart, at det varer endnu et stykke tid, før der bliver færre store byggekraner at se i bybilledet.

På Buddingevej begyndte husene at slå revner. Det var nogle af de huse, som lå i umiddelbar nærhed af det arbejde, som letbaneselskabet foretog.

Ligeledes på hårdt prøvede Buddingevej lød der et ramaskrig, da det kom frem, at de igangværende gravearbejder ville betyde, at flere beboere ikke ville kunne køre i bil ind til deres boliger i en periode. Det var sikkerhedsårsager, der gjorde, at adgangen til visse boliger blev begrænset.

Skolestarten Også årets skolestart blev markant anderledes.

26 nye klasser fordelt rundt på kommunens skoler startede. 568 nye elever startede i 0. klasse, og det var ikke noget med at møde betuttede og spændt op i en propfyldt skolegård.

Nej, det var ud på skolegræsset for at blive modtaget.

Med skolens start kom de lokale skoleveje på dagsordenen. For det stod ganske skidt til med flere af dem, viste det sig.

Kommunen havde lavet en rapport med hele 23 skolevejsprojekter, som var røget så langt ned i syltekrukken, at de ikke var blevet til noget.

Men de kom op af krukken, da politikerne besluttede at forlænge 'Skolevejsprojekter 2017-20' med yderligere to år.

Skolestart forbindes også med puttefester. De store, ude-af-kontrol-fester, som hvert år i august hærger i Dyrehaven.

Bare ikke i år Dyrehaven blev udnævnt som corona hotspot, og ophold dér ville koste en bøde på 2.500 kroner.

Og så tog de unge gymnasieelever 'hold afstand' meget alvorligt. De holdt så stor afstand til Dyrehaven, at puttefesterne gik i sig selv, før de overhovedet startede.

Liv i Lyngby aflivet Puttefesterne var én type fest, som corona bremsede.

I det centrale Lyngby var alle sejl sat til den store byfest Liv i Lyngby. Som blev aflyst. Det daværende forsamlingsforbud på 100 personer satte bremsen i for årets største begivenhed i Lyngby, som ellers skulle være fundet sted 5. september.

Handelsforeningen var realistiske, og derfor havde man længe været forberedt på, at man ikke kunne holde Liv i Lyngby, som man kender det.

I stedet havde man forberedt en begivenhed, som skulle strække sig over to dage. Men af sikkerhedsmæssige årsager valgte man at aflyse Liv i Lyngby helt.

De lokale coronatal artede sig fint hen over sommer og sensommer. Flere og flere blev testet, og det lokale antal nye smittede lå på et lavt niveau.

Men det skulle vise sig at være for en kort bemærkning kun.

Ikke en august måned uden så store skybrud, at viadukterne ved Lyngby Station og Virum Station blev lagt under vand.

De voldsomme skybrud fik letbaneselskabet til at melde ud, at den kommende letbane bestemt var rustet imod store skybrud. Blandt andet vil letbanen blive ført under viadukten ved Lyngby Station i sit helt eget spor, som ikke har noget at gøre med den vejbane, som ofte oversvømmes.

relaterede artikler