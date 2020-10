Region Hovedstaden er klar over, at den østlige del af Atlas-grunden er mere forurenet end den del, hvor der lige nu bygges ungdomsboliger. Derfor skal regionen sammen med kommunen og bygherre sikre, at man trygt kan bo i de forskerboliger, som Pension Danmark ønsker at opføre. Foto: Frank S. Pedersen

Atlas-sagen: Region Hovedstaden undersøger fortsat forureningens spredning i grundvandet

Pension Danmark, Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune har på forskellig vis ansvar for, at den kraftigere forurening på Atlas-grundens østlige del ikke udgør en risiko for at bo i området.

I øjeblikket er Region Hovedstaden i gang med yderligere undersøgelser af forureningen fra Atlas-grunden for at fastslå omfanget af forureningens spredning i grundvandet.

Resultaterne skal supplere de undersøgelser, der allerede er foretaget, og som konkluderer, at forureningen - med de rette sikkerhedsforanstaltninger - ikke er til fare for naboer og kommende beboere på området.

Det fortæller civilingeniør for Region Hovedstaden, Helle Overgaard, til Det Grønne Område.

Af de forhold, der allerede er undersøgt, er blandt andet påvirkningen af naboerne til Atlasgrunden, fx Lundtofteparken, Eremitageparken og boliger langs Lundtoftevej og Lundtoftegårdsvej.

"I forhold til at sikre menneskers sundhed mod forureningen, er det regionens vurdering, at forureningen ikke udgør en risiko for de omkringliggende boligejendomme, det vil sige for indeluft eller kontakt med forureningen," siger hun og fortsætter:

"Vi er klar over, at forureningen er kraftigere i dette byggefelt end under ungdomsboligerne. Derfor skal bygherres rådgiver udtænke nogle gode sikre tiltag for at sikre indeluft i de kommende forskerboliger og udforme byggeriet således, at regionen stadig har mulighed for senere at kunne udføre en indsats overfor risikoen for grundvandet. Hvorledes disse tiltag skal udformes, er op til bygherres rådgiver at ansøge om, og det vil være kommunen, der er myndighed på at godkende en sådan løsning med regionen som høringspart," siger hun.

Grundvandet Region Hovedstaden er i færd med at undersøge, om forureningen fra Atlas-grunden udgør et problem for grundvandet i området.

"Forureningen vurderes ikke at udgøre en risiko for den eksisterende indvinding af drikkevand ved Dybendal Vandværk," siger hun og fortæller, at undersøgelser fortsat er i gang.

"Det er i øjeblikket ved at blive undersøgt ved supplerende boringer, om forureningen kan udgøre en risiko for den eksisterende indvinding af drikkevand ved Ermelundsværket længere mod sydøst i Gentofte Kommune," siger hun.

Region Hovedstaden har ansvaret for at sikre grundvandet mod forurening, som i fremtiden kan blive brugt til at indvinde drikkevand.

"Regionens rådgiver er derfor i gang med at udarbejde et såkaldt afværgeprogram for grundvandsforureningen, hvor det vil blive belyst, hvilke mulige oprensnings- og afværgemetoder, der findes i forhold til at sikre grundvandsressourcen og fremtidig indvinding af drikkevand mod forureningen. Effekten af de forskellige mulige tiltag vil blive vurderet, og de økonomiske omkostninger estimeres," siger hun.

Tilladelse stiller krav Inden byggeriet af forskerboliger kan begynde, skal bygherren Pension Danmark søge en såkaldt §8-tilladelse hos Lyngby-Taarbæk Kommune.

Med tilladelsen stiller Lyngby-Taarbæk Kommune krav til Pension Danmark om, at forureningen ikke kan sive ind i bygninger og udgøre en sundhedsfare for mennesker. Og at Region Hovedstadens opgaver ikke umuliggøres eller fordyres. Region Hovedstaden er høringspart på tillaldelsen for at sikre, at kravene opfyldes.

"Det skal sikre, at byggeriet opføres på en sådan måde, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt nu og i hele bygningens levetid. Når byggeriet er færdigt, og regionen har modtaget dokumentation, skal regionen kunne udarbejde en revideret kortlægningsafgørelse med en nuancering af forureningen som uproblematisk i forhold til boligerne," siger Helle Overgaard.

Bygherren har ifølge Region Hovedstaden endnu ikke søgt Lyngby-Taarbæk Kommune om en §8-tilladelse.

