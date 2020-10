Med de rette forbehold kan der godt bygges forskerboliger på Atlas-grundens østlige del, selv om den er mere forurenet end den del, hvor man lige nu er ved at bygge ungdomsboliger. Foto: Frank S. Pedersen

Atlas-forureningen: 'Ingen grund til bekymring,' siger bygherre og eksperter

Bygherre Pension Danmark vil med kendte og afprøvede teknikker sikre, at der ingen risiko er ved at bo på og ved Atlas-grunden. Og det kan man godt, lyder det fra eksperter

Det Grønne Område - 19. oktober 2020 kl. 15:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

De bekymringer, som Lundtofte Borgerforening lufter, bliver ikke en realitet, hvis man vel at mærke tager de nødvendige forbehold, vurderer eksperter. Og det har man tænkt sig at gøre, fastslår Pension Danmark.

For at forureningen ikke får nogen skadelig virkning på kommende beboere eller naboer til grunden vil der være afværgeforanstaltninger, da forureningen ligger så dybt, at den er vanskelig at oprense, siger direktør for Pension Danmark.

Og jordforureningen har man allerede styr på, vurderer lektor fra DTU. Det er også muligt at sikre et godt indeklima, hvis man bygger de nødvendige foranstaltninger, vurderer professor.

Kendt og afprøvet teknik Det kan umiddelbart forekomme mærkeligt overhovedet at bygge på en forurenet grund. Men direktør for Pension Danmark, Marius Møller, fortæller til Det Grønne Område, hvorfor det giver mening.

"Udvikling af byområder er ofte forbundet med forurenende grunde, da tidligere tiders miljøkrav var meget mere lempelige end i dag. Når der bygges på forurenede grunde, undersøges grunden detaljeret, og det analyseres, hvordan vi sikrer den fremtidige brug af grunden og påvirkning af naboer," siger han og fortsætter:

"Man kan vælge enten at fjerne forureningen eller udføre afværgeforanstaltninger for at sikre, der kan opføres byggeri til følsom anvendelse ovenpå forureningen. På den aktuelle grund er det løsningen med afværgeforanstaltninger, som benyttes, da det er en flygtig forurening, som ligger meget dybt, og derfor er det er vanskeligt at oprense," lyder det fra direktøren.

- Hvad får jer til at vurdere, at det er sikkert at bygge på grunden?

"Afværgeforanstaltninger i form af udluftningsdræn og membran er en kendt og afprøvet teknik, som sikrer et godt indeklima for de kommende beboere. Som ekstra sikkerhed sker der en løbende monitorering af forureningsniveau under boliger, for at sikre at grænseværdier overholdes. Alt i tæt samarbejde med kommune og region. Det, at grunden nu kommer i anvendelse, betyder, at der konkret er sket en stillingtagen til forureningen, og hvilke foranstaltninger der skal gennemføres, for at grunden kan bruges til følsom anvendelse som boliger," siger han.

Uden risiko Lars Gunnarsen er professor i Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger på Aalborg Universitet. Han fortæller, at forurening som den i Lundtofte findes i hele landet.

"Forureningen ligesom i Lundtofte finder man mange både små og store af i Danmark, fordi stofferne har været i udbredt brug blandt andet i industrien og renserier," siger han.

Det Grønne Område har forelagt ham Lundtofte Borgerforenings bekymringer samt den rapport, som er udarbejdet om stedets forurening. Professoren vurderer ikke, at der er grund til bekymring i forhold til indeklimaet.

"Et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima i de nye boliger ovenpå den forurenede grund bør kunne bygges uden store tekniske udfordringer. Et ventileret drænlag og gode membraner vil give et godt indeklima, så man uden risiko kan bo i boligerne," siger han.

Mette Martina Broholm er lektor på Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU med ekspertise i jordforurening. Hun forklarer, hvorfor det ikke er farligt at bygge på den østlige del af Atlas-grunden, selv om forureningen ifølge undersøgelse er langt mere forurenet.

"Den nye bygning skal ligge, hvor koncentrationerne i poreluften er højere. Det kan kræve større ventilation eller andre tiltag. Det er jo op til bygherre at overbevise og dokumentere for myndighederne, at tiltagene er tilstrækkelige uden - eller med - fjernelse af forurening. Jeg vil ikke være så bekymret, men det er også ret individuelt, hvordan man har det med forurening," siger hun og understreger, at det nye byggeri ikke må gøre det væsentligt dyrere at oprense forureningen, når og hvis det besluttes.

"Når man bygger, må det ikke væsentligt fordyre en eventuelt senere oprensning. De afværgetiltag, der har været diskuteret for grunden, giver ikke væsentlige udfordringer i forhold dertil," siger hun.

