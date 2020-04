Arnold Busck i Lyngby Storcenter lukker permanent

'Disse hjælpepakker ville imidlertid under alle omstændigheder ikke kompensere Arnold Busck for de meget store tab, som Arnold Busck er blevet påført under COVID-19. Havde Arnold Busck haft mere likviditet at stå imod med, havde situationen måske været en anden, men det har virksomheden desværre ikke, hvilket blandt andet skyldes en for virksomheden ødelæggende proces omkring implementering af et nyt ERP-system for nogle år siden,' skriver de.