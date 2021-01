Første skoledag fik en helt ny betydning. For i april kunne eleverne - nogle af dem i hvert fald - starte i skole igen. Men det var med afstand, masser af håndvaskning og afspritning.

Send til din ven. X Artiklen: April '20 - tilbageblik: Alt kom til at handle om corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

April '20 - tilbageblik: Alt kom til at handle om corona

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i april 2020

Det Grønne Område - 09. januar 2021 kl. 16:19 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Med forårets komme søgte vi udendørs. Vi gik i haven, og heldigvis fik man fra Forsyningens side hurtigt åbnet Genbrugspladsen, som i dén grad blev brugt i den første forårs- og coronamåned.

På Det Grønne Område skildrede vi livet under nedlukningen, hvor også de helt store nedlukninger af de største veje fandt sted: Viadukten blev lukket og Kanalvej ved Klampenborgvej. Begge steder for at gøre plads til forarbejdet til letbanen.

Vi fortalte historien om konsekvenserne for de socialt udsatte med lukkede væresteder. Vi tog på Genbrugspladsen. Vi talte med pårørende til beboere på de hermetisk lukkede plejehjem. Vi talte med gymnasieelever for at høre, hvordan de - som sociale mennesker - fik en hverdag i total isolation til at fungere.

Vi talte med lokale forretninger for at høre, hvordan de holdt humøret oppe, selv om lyspunkterne var få og meget små, og vi talte med borgmesterens ene datter om, hvordan det var at være i coronaisolation. Eller rettere: Hvor kedeligt det var.

Og vi fortalte, hvordan det lokale, frivillige idrætsliv klarede sig igennem et forår, hvor man ikke kun mødes og spille og kæmpe og grine og svede og have det sjovt sammen.

Vi talte med en familie ud over det sædvanlige. Et ægtepar med fem børn med hver sin diagnose - og om, hvordan de klarede sig igennem nedlukningen.

Vi skrev også om, hvordan kommunen kunne hjælpe det nødlidende, lokale erhvervsliv ved blandt andet at sætte anlægsarbejder i gang og fremrykke sine betalinger til lokale leverandører.

'Første skoledag' Og en måned ind i nedlukningen blev det så meldt ud, at de yngste skolebørn og børnene i daginstitutioner så småt kunne starte igen.

Begrebet "Første skoledag" fik her en helt ny betydning. Det var med afstand, afvaskning af hænder i skolegården, hyppige afspritninger - og helt uden al den tumlen rundt, som gør livet værd at leve, når man er en lille størrelse.

En positiv sidegevinst ved coronanedlukningen var, at politiet registrerede et fald i indbruddene - også i Lyngby-Taarbæk. Årsagen var den enkle, at eftersom de fleste var hjemme under nedlukningen, havde indbrudstyvene ingen steder at besøge.

Sorgenfri Torv Og midt i det hele skete det, som flere og flere anså umuligt: Politikerne blev enige om fremtiden for Sorgenfri Torv - og hvor langt torvets ejere må gå for at modernisere torvet.

Kort fortalt blev politikerne i Byplanudvalget enige om, at det centrale Sorgenfri skal ses som ét hele: Nord- og sydtorvet, Pendlergrunden og Politigrunden hører sammen.

Hverken på Grønnevej og Hummeltoftevej må der bygges højt og tæt. En planlagt dagligvarebutik flyttes fra Pendlergrunden til Nordtorvet for at fastholde forretningslivet dér.

Men. Ja, der har indtil videre altid været et "men", når vi talt om Sorgenfri Torv. Således også her, hvor det kom til at stå hen i det uvisse, om det eksisterende byggeri på Nordtorvet rives ned eller ej.

relaterede artikler