Apotek forventer stort vaccinations-rykind

Apoteker Niels Kristensen fra Lyngby Svane Apotek og Sorgenfri Apotek forventer, at flere end de 1600, der sidste år blev influenzavaccineret, i år vil tage imod vaccinen.

Vaccinen er gratis for personer over 65 år og personer i risikogruppen samt som noget nyt i år også for ansatte i sundheds- og plejesektoren.