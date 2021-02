Ansatte på skolerne skal tilbydes kviktest

Den delvise genåbning af skolerne betyder, at en større gruppe af medarbejdere er fysisk på arbejde.

KL har varslet, at der vil komme udvidede testmuligheder for ansatte ved skoler og fritidstilbud fra uge 6, så de ansatte kan tilbydes test to gange ugentligt. Forvaltningen arbejder lige nu på at finde en løsning på det.