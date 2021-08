Annie Ritz Plambech bliver 70 år

I januar 1999 kom Annie Ritz til Politikens Lokalaviser, hvor hun i Green Club blev levende engageret med læserarrangementer. Aktiviteter som teaterture, koncerter, rejser og andre kulturelle begivenheder, noget som passede fint sammen med hendes egne fritidsinteresser hvor det kulturelle fylder særdeles meget.

Efter et lille års tid flyttede hun i 2000 en etage i Politikens bladhus på Lundtoftevej, da der blev en stilling ledig i administrationen på Det Grønne Område. Den tidligere Lyngbypige, var ikke sen til at slå til og med sit lokalkendskab og store interesse for bydelen følte hun virkelig, at hun omsider var kommet "hjem".

Hun er født og opvokset på Ulrikkenborg Plads i hjertet af Lyngby. Da administrationen for samtlige Politikens Lokalaviser blev samlet i Birkerød, flyttede hun med. Da hun fyldte 60 år i 2011 besluttede hun af gå på efterløn, for at få mere tid til sine mange fritidsinteresser og familien. Der gik ikke mange uger fra afskedsreceptionen før der atter var bud efter hende, og hun var tilbage i sit gamle job, nu som fast vikar på deltid og dette fortsatte helt frem til 2019.