André Riel var på krigsstien og fik det røde kort

Cheftræner Christian Nielsen havde rystet posen til kampen mod SønderjyskE. Angriberne i de foregående kampe, André Riel og Emil Nielsen, var sat på bænken, og det samme var Kasper Enghardt.

I stedet udgjorde Rasmus Thellufsen, Frederik Gytkjær og Christian Greko Jacobsen den forreste kæde, og på midtbanen havde spilfordeleren Mathias Hebo fået selskab af lejesvenden Viktor Torp og Marcel Rømer.

De første 20 minutter spillede begge hold med livrem og seler, men så fandt Jeppe Simonsen med en præcis aflevering Anders K. Jacobsen på den rigtige side af Frederik Winther, og sønderjydernes topscorer sparkede resolut bolden i nettet ved nærmeste stolpe uden chance for Thomas Mikkelsen.

Få minutter senere spillede Nicolai Geertsen genialt Frederik Gytkjær helt fri, men selv om han havde masser af plads og tid sparkede ’Gyt’ lige på Lawrence Thomas i SønderjyskE-målet.

I det 41. minut gjorde Christian Gytkjær skaden god igen ved efter et mønsterangreb at servere bolden for fødderne af Christian Greko, som sparkede bolden under målmanden til 1-1. Målet skulle dog først godkendes af WAR, og det tog 4-5 minutter, før dommeren pegede mod midterlinjen.