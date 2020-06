Se billedserie De slidte bygninger står foran en renovering til et trecifret millionbeløb, inden Classic Cars House står klar i 2022. Arkivfoto

Anders Bruun har køb Landbrugsmuseet: Læs her, hvad museet skal bruges til

Anders Bruun og Interdan investerer trecifret millionbeløb i nyt bilmuseum, restaurant og meget mere på Kongevejen

"Vi havde premiere på vores nye hjemmeside i mandags, og jeg må bare sige, at vi har ramt en åre," fortæller Anders Bruun. Han er bestyrelsesformand i bilimportfirmaet Interdan og den nye lykkelige ejer af det tidligere landbrugsmuseum og statens forsøgsgård på Kongevejen 79-85A. Hjemmesiden handler om klassiske biler og er en forløber for den fremtidige brug af ejendommene, solgt af kommunen 5. marts i år. Projektet har fået navnet Classic Car House.

"Jeg ved, at der allerede har været en veteranklub på tur forbi og se på stedet. Så selv om bygningerne først står klar i 2022, så er der meget stor interesse fra veteranklubber og andre, der holder af de klassiske biler, i Lyngby, i hele Danmark og også i udlandet," fortæller bestyrelsesformanden.

Rødder i Lyngby Han er tredje generation i firmaet, der blev grundlagt af K. W. Bruun i 1930 som British Motors. Navnet blev i 1952 ændret til det nuværende Interdan, og står i dag for import af blandt andre Citröen i Danmark, DS og Opel i Danmark og Sverige. K. W. Bruun begyndte allerede i 1919 at importere Fiat-biler.

Og så er der den lokale vinkel. Interdan har hjemme i Hellerup, men rødder i Lyngby.

"Min farfar og farmor flyttede i hus på Caroline Amalie Vej, jeg tror det var i 1938, og boede der til de døde i '80erne. Vi har som børn været derovre til jul, påske, pinse og fødselsdage masser af gange. Så det er lidt ligesom at komme hjem, følelsesmæssigt, at finde et velegent sted så tæt på rødderne," siger Anders Bruun.

Filantrop søges Lyngby-Taarbæk Kommune havde egentlig købt ejendommene for selv at bruge dem, men måtte sande, at en renovering lå ud over de økonomisk formåen. Det ville koste et trecifret millionbeløb, havde kommunen regnet ud, da de satte det til salg.

"Håbet er, at der findes en lidt filantropisk køber, der kan se et potentiale i bygningerne og deres særlige historie, selvom de hverken kan nedrives eller ombygges til boliger. Bygningerne vil nemlig blive solgt med et krav om, at de bevares og bliver en aktiv del af byen, så borgere og andre også får glæde af dem," sagde borgmester Sofia Osmani den gang.

Ikke en guldåre Og den er Anders Bruun helt med på.

"Jeg sagde, at vi havde ramt en åre, ikke en guldåre," siger han muntert. "Det kommer til at koste, det er klart, men vi har handlet biler med danskerne i over 100 år, og vil gerne betale lidt tilbage til alle dem der har hjulpet os gennem tiderne. Det er ikke noget vi bliver rige af, men måske alligevel kulturelt. Det vigtigste for mig er at give de besøgende en god oplevelse, at de går derfra med et smil på læben," fortæller han.

Og peger alligevel på, at der kan komme indtægter for brugen af de faciliteter som bygningerne og området kommer til at rumme.

Dynamisk museum Planen er at de gamle landbrugsmuseum lige over for Frilandsmuseets hovedindgang skal indrettes som museum for klassiske biler i stueetagen.

"Det bliver et dynamisk museum, vi har også kontakt til museer i udlandet, så det ikke er de samme biler, man kommer til at opleve, hver gang man kommer," fortæller Anders Bruun.

Førstesalen skal bruges til events, hvor der for eksempel er plads til 300 mennesker ved borde med hvide duge. Andensalen skal indeholde et auditorium med plads til 150 tilhørere, og en klub med bløde sofaer og ild i pejsen.

Willys Diner og superkøkken "På den gamle forsøgsgård renoverer vi hovedhuset og laver det om til café, der nok kommer til at fylde begge etager. Den kommer til at hedde Willys Diner, opkaldt efter min farfar Karl Wilhelm Bruun. Willy er en lidt frisk amerikanersering af Wilhelm," forklarer han, der i øvrigt også bringer rødderne ind i museumsdelen ved at kalde eventetagen for Caroline Amalie.

Længerne på forsøgsgården bliver revet ned.

"De kan ikke bruges til noget, så vi bygger dem op fra ny. I den ene bygger vi et superkøkken, der både kan lave mad til caféen, og til arrangementer på eventetagen. Der skal også være et kontor, hvor jeg blandt andet skal sidde. I den anden længe vil vi lave et værksted for børn, hvor de kan bygge en sæbekassebil og lære lidt om hvordan en motor fungerer. Endelige vil vi have et arbejdende værksted for klassiske biler, dog uden maler- og pladeafdeling," remser Anders Bruun op.

Hill Billy og Corvette Museet får også mulighed for at opbevare klassiske biler for private.

"Man kan få et sikkert sted til sin bil. Jeg ved af erfaring, at der findes mange biler ude i landet i fugtige garager og på gårde. Vi vil gøre det tilgængeligt for den brede skare med flere niveauer af opbevaring. For eksempel kan man selv bestemme, om bilen samtidig skal være en del af udstillingen," fortæller han, der selv har et par klassiske biler i garagen. En Chevrolet Corvette Stingray fra 1965 og en Chevrolet C10 fra 1964.

"Den er nok mest kendt som Hill Billy pickup'en. Corvetten fandt jeg på en gård her i landet efter at have søgt efter en i USA," fortæller han, der ind til videre lader sig nøje med de to biler.

"Man kan jo kun køre en bil af gangen, og hvis den så går i stykker, så har man den anden. På den måde kan jeg kan også gå i dybden, frem for hvis jeg havde flere biler. Det rimer måske ikke så godt med, at jeg i firmaet gør meget ud af, at vi sælger biler til bredden, men for mig hænger det sammen," konkluderer han.

Klubben åbner snart Også det udvendige område skal udvikles.

"Der er en park på størrelse med Kgs. Nytorv, hvor vi for eksempel kan holde udstillinger af biler, drive-in bio eller koncerter. Oplevelser, der også kan bringe smilene frem," siger han.

Men ind til videre er det stadig bare planer og idéer i forhold til det fysiske Classic Car House. Til gengæld er hjemmesiden med samme navn stedet, hvor man kan følge med i opbygningen.

"Der er jo to år endnu, men på hjemmesiden kan man allerede nu bestille plads til opbevaring af sin bil, og snart bliver der også åbnet for medlemskab af klubben oppe på anden sal," slutter bestyrelseformand Anders Bruun.