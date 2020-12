Raadvad er godt på vej til at forblive, som man kender det, da alt tyder på et salg til stedets beboere. Arkivfoto Foto: ÅNDAHL TORBEN/POLFOTO

Alt peger på et Raadvad-salg til beboerne: 'Vi får mulighed for selv at tage hånd om fremtiden'

Naturstyrelsen, statens ejendomsselskab Freja Ejendomme og beboerne i Raadvad tror og håber alle på et salg af Raadvad til stedets beboere. Det vil værne om det historiske miljø, lyder det fra beboerformand

Det Grønne Område - 03. december 2020

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker det. Naturstyrelsen ønsker det. Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme ønsker det.

Og beboere og kunsthåndværkere i Raadvad ønsker det.

Et salg af Raadvad til stedets beboere og kunsthåndværkere er nu snublende tæt på at blive en realitet, da alle parter ønsker det samme.

I oktober 2019 meddelte Freja Ejendomme ellers, at erhvervsdelen i Raadvad var solgt til den private SAP9 Group.

Salget var dog betinget af, at ejendommen blev udstykket, så erhvervs- og beboelsesdelen blev opdelt. Her satte Lyngby-Taarbæk Kommune dog foden ned. Et forbud blev nedlagt mod opdelingen, og ingen opdeling, intet salg til SAP9 Group.

Derfor har der været møder mellem Naturstyrelsen, Freja Ejendommme og beboerne om et salg til beboerne. Og alle parter er fortrøstningsfulde over udsigten til et salg til beboerne, som vil bevare Raadvad, som man kender det.

Alle æg i én kurv Naturstyrelsens ønske er at sælge området med 48 lejeboliger, og Freja Ejendomme ønsker at sælge erhvervsdelen med 16 erhvervslejemål, som er udlejet til kunsthåndværkerne.

Administrerende direktør i Freja Ejendomme, Karen Mosbech, fortæller til Det Grønne Område, at hun ser meget lyst på muligheden for at sælge til beboerne.

"Vi har fået så god dialog med beboerne, at vi kan sælge samlet til dem. Så nu lægger vi alle vores æg i den kurv. Sammen med Naturstyrelsen har vi holdt møder med beboerne, og vi tror meget på den løsning. Jeg oplever en utrolig positiv dialog," siger hun.

Hos Naturstyrelsen ser man også positivt på muligheden for at sælge til beboerne.

"I Naturstyrelsen er vi glade for, at der nu arbejdes intensivt videre med at udnytte den mulighed, beboerne og lejerne har fået for at overtage boligerne og fabrikken," siger chefkonsulent i Naturstyrelsen, Ole Ejlskov Jensen, i en pressemeddelelse.

Beboere sikrer fremtiden Blandt beboerne ser man også lyst på fremtiden.

"Der er et stort ønske hos os beboere herude i Raadvad om, at et salg af boligerne til os skal lykkes, og jeg håber og tror, det bliver resultatet. Jeg ser i hvert fald meget positivt på den gode dialog, der foregår lige nu med Freja og Naturstyrelsen. Med beboerne som købere får vi mulighed for selv at tage hånd om Raadvads fremtid og værne om det historiske miljø, vi alle værdsætter så højt herude," siger beboerformand i Raadvad, Bent Hansen, i en pressemeddelelse.

Formand for Foreningen af Værkstederne i Raadvad, Stine Ring Hansen, stemmer i.

"Vi er meget glade for den dialog, der foregår lige nu med Naturstyrelsen og Freja, og det er tydeligt, at alle parter ønsker at komme til en enighed. Jeg håber, at vi når en løsning med os som købere af erhvervsdelen, og det vil i givet fald markere enden på lang tids uvished for os, der arbejder herude i Raadvad," siger hun i en pressemeddelelse.

Freja Ejendomme oplyser til Det Grønne Område, at et salg til beboerne sandsynligvis gennemføres i foråret.

