Alt for defensive Lyngby spillede ikke sin chance

I den vigtige kamp mod Silkeborg valgte Lyngby et defensivt udgangspunkt. Det gav et nederlag på 2-0, og nu skal holdet ud i et knald-eller-fald opgør med Hobro om den sidste plads i Superligaen

Det Grønne Område - 06. juli 2020 kl. 14:00 Af Mikael Østergaard

"En skuffende indsats. Vi fik ikke skabt nok og kom til for få chancer," sagde Christian Nielsen efter lørdagens nederlag til Silkeborg IF.

Cheftræneren må tage sit medansvar.

Vi sofaeksperter er altid bagkloge. Når en fodboldkamp er slut, er det nemt og omkostningsfrit at forklare, hvorfor det gik, som det gjorde. Det er derimod langt sværere at bestemme taktik og formation, inden slutresultatet står på tavlen.

Alligevel må det være på sin plads at sætte spørgsmålstegn ved Christian Nielsens defensive oplæg til kampen. Af to årsager. Dels er Silkeborg bundhold og allerede dømt til nedrykning, dels var det tvingende nødvendigt med mindst uafgjort og helst sejr, hvis Lyngby skulle gøre sig håb om at forvise SønderjyskE til den tredjeplads, der betyder to nedrykningskampe mod Hobro.

På den baggrund virker det mærkeligt, at Lyngby startede forsigtigt og overlod spillet til hjemmeholdet. Silkeborg er et godt hold, når det får plads. Spillerne er boldsikre, flytter sig godt for hinanden og mestrer de hurtige afleveringer i de små rum.

Til gengæld har Silkeborg Superligaens dårligste forsvar og er især sårbar, når der bliver slået afleveringer ned i rummet omkring deres backs. Det blev desværre aldrig aktuelt, bortset fra det sidste kvarter, hvor Lyngby var bagud 2-0 og først dér turde rykke fremad for fuld kraft.

Tæt på drømmestart Kampen startede livligt, og Rezan Corlu kunne have givet Lyngby en drømmestart, da hans skud ramte en modstander og totalt ændrede retning, men desværre også gik forbi mål.

Siden var det Silkeborg, der kom til afslutninger. Både Vegand Moberg og brasilianske Junior Brumado kom igennem Lyngbys forsvar, men blev presset i skudøjeblikket af henholdsvis Kasper Jørgensen og Kasper Enghardt. Bedste Lyngby-mulighed tilfaldt Frederik Gytkjær, der headede over mål efter hjørnespark.

Efter pausen fortsatte Silkeborg sin dominans, men Thomas Mikkelsen var på sin post. Lyngby-målmanden var dog chanceløs i det 59. minut, da et gennemført Silkeborg-angreb i bedste indendørs-stil endte med en tværaflevering, som Nikolai Vallys styrede i nettet med en lang tå, hårdt presset af Kasper Jørgensen.

Det var tæt på 2-0, da Jeppe Okkels blev spillet fri, rundede Thomas Mikkelsen og sendte bolden mod mål, men her stod Kasper Enghardt og sparkede den væk på målstregen.

Positiv afslutning I et forsøg på at vende udviklingen blev inden for 10 minutter Gustav Marcussen, Lasse Nielsen, Nicolai Geertsen, Magnus Westergaard og Ertugal Teksen sendt på banen i stedet for Martin Ørnskov, Mathias Hebo, Pascal Gregor, Frederik Gytkjær og Magnus Warming.

Det havde en positiv effekt. Især indskiftningen af Ertugal Teksen gav mere fart over feltet, og Teksen var manden bag kampens største chance, da hans skud blev reddet af Silkeborgs keeper, Rafael Romo. Returen trillede ud til en totalt fri Gustav Marcussen, der ramte bolden perfekt, men en forsvarer reddede på stregen. Kort efter havde Ertugal Teksen et kvalificeret langskud.

Midt i Lyngbys gode periode afgjorde Silkeborg kampen. Igen blev der broderet nemt igennem Lyngbys venstre side, men Thomas Mikkelsen fik en hånd på afslutningen. Desværre til ingen nytte, for bolden fortsatte ud til Nicolai Vallys, der elegant skruede den op i nettaget ved nærmeste stolpe.

Kampens sidste minutter blev et sandt skydetelt fra Lyngbys side. Nicolai Geertsen fik en gigantchance foran et tomt mål, men ramte en modstander, Gustav Marcussen havde et fint hovedstød, og Lasse Nielsen var også tæt på.

I den periode så man tydeligt, at Silkeborgs forsvar var til at tale med. Man da var det for sent.

Blæs til angreb Med nederlaget er Lyngby uden sejr i de seneste ni kampe. I aften - onsdag - kommer SønderjyskE på besøg på Lyngby Stadion i en kamp, der resultatmæssigt ikke betyder noget, eftersom det bliver Lyngby og Hobro, der skal kæmpe om den sidste plads i Superligaen.

Men mentalt kan kampen få stor betydning, hvis trænerstaben lægger en mere offensiv taktik, så spillerne får lov til at komme længere frem på banen. Blæs til angreb, og lad os se, hvad Lyngby kan i forreste geled. Angriberne har ikke scoret mange mål i foråret, men måske kommer det, hvis de får den fornødne tillid og støtte fra midtbanen. Sker det, stiger selvtilliden, og det kan blive afgørende i de to kampe mod Hobro.