Sonja og Torben Andersen hentede take away på Virum Torv.

Alt blev ændret: Skæbnen var ude efter Torben hele tre gange

Tre gange har skæbnen været ude efter Torben Andersen fra Virum og bevirket, at han ikke har kunnet være sammen med familien. Hans datter synes derfor, at han fortjente Ugens Take Away fra Madbutikken på Virum Torv

Det Grønne Område - 18. april 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

"Min far, Torben Andersen, Virum, har gjort sig fortjent til lækker mad. Vi har nu tre gange fået udsat en ferie, vi skulle have været på sammen. Første gang pga. dødsfald i familien, anden gang på grund af corona-udrejseforbud, hvor vi skulle have været i Sverige på den årlige skitur med familien og nu i dag tredje gang, fordi min fars læge fraråder ham at tage med familien i sommerhus i påsken. Det var en erstatningsferie for skituren i Sverige. Han blev så ked af det. Han lider af søvnapnø, muskelgigt, Parkinson og har en kunstig hjerteklap, så denne corona-tid er hård for ham. "

Sådan skrev Rupa Holm til Det Grønne Område.

Og selv om mange skriver til avisen og indstiller borgere, der i den grad fortjener at blive forkælet med take away, så valgte vi, at det i denne uge skulle være Torben Andersen.

"Min mand og jeg tager sammen med vores søn afsted til det sommerhus, vi havde lejet i Marielyst. De havde glædet sig sådan, men to dage inden ringede lægen og sagde, at han ikke måtte tage af sted. Det bedste, han ved, er at være på ferie med os. Så det er bare så synd," siger Rupa Holm, da avisen ringer op til hende for at fortælle, at det er hendes forældre, der skal have et lækkert måltid mad fra Madbutikken på Virum Torv.

Torben Andersen og hans hustru Sonja blev naturligvis rigtigt glade, da Det Grønne Område ringede og fortalte dem, at deres datter havde tænkt på dem i denne triste situation.

"Vi har to dejlige døtre, der har bedt os om, at vi holer os inde. Alt er aflyst. Ferier, sølvbryllup og runde fødselsdage. Det er lidt ærgerligt, men det her kommer først, og så håber vi på, at vi snart kan komme i gang igen. Men vi er ved godt mod og håber, at vi til næste år kan komme til at holde efterårsferie med familien," siger Sonja og Torben Andersen.