"Jeg er så stolt over at skulle løfte kunsten og samtalen på Sophienholm videre med det dedikerede publikum, som jeg glæder mig til at lære at kende," siger Barbara Læssøe Stephensen.

Alsidig og rutineret: Barbara Læssøe Stephensen bliver ny leder af Sophienholm

"Ser man på Barbaras formidable cv, er det som om, der går en naturlig lige linje fra alt det, hun har beskæftiget sig med, til jobbet som leder for Sophienholm. Sophienholm skal i fremtiden være mere end et udstillingssted for moderne kunst, og med alle de platforme, hvor Barbara har arbejdet med formidling af kunst og kultur, har hun alle forudsætninger for at stå i spidsen for en fortsat fornyelse af Sophienholm. Med Barbara som ny leder er jeg sikker på, at Sophienholm kommer til at fremstå som en af landets allerbedste og nytænkende udstillingssteder for moderne kunst," siger formand for kultur- og fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune, Mette Schmidt Olsen (C).